Recesiunea bate la ușa Germaniei

O româncă de 28 de ani a fost arestată pe aeroportul din Frankfurt, la coborârea din avionul cu care se întorcea din ţară, împreună cu fiica ei de un an.

Premierul britanic Theresa May a ajuns miercuri după-amiază la Palatul Buckingham din Londra pentru a-şi prezenta demisia reginei Elisabeta a II-a. După această întrevedere, Boris Johnson, ales marţi în fruntea guvernului conservator, va fi la rândul său primit de...

Economia Germaniei a reuşit totuşi să se menţină datorită consumului în creştere, pe fondul unei pieţe a muncii solide cu şomaj la minime. Practic, industria este compensată de servicii, dar ultimele date pot indica o uşoară recesiune tehnică. Guvernul german anticipează o creștere economică de 0,5% în acest an și o revenire la 1,5% în 2020.

E o perspectivă obţinută pe baza indicelui Markit, unul făcut prin sondaj şi destul de relevent la nivelul economiei. În iulie, acesta a ajuns 43,1 pentru producţia industrială. Sub 50 de puncte înseamnă contracţie. Sănătatea industriei prelucrătoare germane a trecut în iulie de la proastă la foarte proastă după cum s-a exprimat economistul principal IHS Markit. De asemenea, se observă o scădere accelerată a comenzilor pentru exporturi, cea mai accentuată din ultimii peste 10 ani.

Sunt semne mult mai clare ale unei recesiuni tehnice în Germania. Una care va lega cu scăderi consecutive trimestrele II şi III. Industria manufacturieră germană are în iulie cea mai slabă evoluţie din ultimii şapte ani.

