Record - tablou de Monet vândut cu 110,7 milioane de dolari

Recordul precedent pentru o pictură de Monet datează din mai 2018. La o licitație organizată tot de casa Christie's, la New York, "Nymphéas en fleurs" a fost cumpărat cu 84,6 milioane de dolari.

Proprietarul tabloului scos la vânzare, un colecţionar anonim, l-a cumpărat în 1986 la o licitație la Christie's, din New York, pentru doar 2,5 milioane de dolari.

Tabloul face parte dintr-o serie pictată de Monet în timpul iernii 1890-1891 în casa sa din Giverny, Normandia, și înfăţişează o căpiţă de fân văzută în amurg. O altă lucrare din această serie a fost vândută în noiembrie 2016 de casa Christie's din New York pentru 81,4 milioane de dolari.

Un tablou al pictorului francez Claude Monet a fost vândut la New York cu 110,7 milioane de dolari, scrie AFP. Lucrarea a stabilit un nou record pentru pictorul impresionist și este, în același timp, unul dintre cele mai scumpe tablouri din lume.

