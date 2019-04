Recordul lui Ilan Șor: a readus de peste hotare 100 de familii în Orhei în doar 8 luni

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

Programul ”Moldova e casa mea”, lansat anul trecut la inițiativa primarului de Orhei, Ilan Șor, are drept scop readucerea în țară a moldovenilor care lucrează în străinătate.

Programul ”Moldova e casa mea” le oferă moldovenilor care au revenit în țară dreptul la ajutor financiar unic în mărime de 10 mii de lei (500 de euro). Acesta se achită la cerere, în două rate. De asemenea, fiecărui beneficiar al programului i se achită lunar, timp de un an de la data înregistrării repatriatului în Registru, câte o sută de lei compensație pentru cheltuielile în transportul urban în raza municipiului Orhei. Programul prevede și alte facilități fiscale, inclusiv compensații la achitarea serviciilor comunale în perioada rece a anului, stabilit în mărime de 300 de lei lunar pentru o familie.

