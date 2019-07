Recordul „turkmen”al Găgăuziei. Ce se întîmplă cu succesul Irinei Vlah în alegerile bașkanului? (IPN)

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Bucureşti, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de ron şi Cluj, cu 3.115 ron, conduc topul celor mai bine plătite judeţe din ţară, iar Vrancea este singurul judeţ unde salariul mediu este sub 2.000 de ron, adică 1.999 ron, arată un studiu privind piaţa muncii în 2018 realizat de...

Animale de companie jucăuşe şi frumoase, pisicile sunt şi terapeuţi mai puţini ştiuţi.Vibraţiile sonore pe care le emit în timpul torsului, reduc stresul, scad tensiunea, iar beneficiile lor nu se opresc aici. Are efect liniştitor

Ce s-a întâmplat joi seară la Bologna, după meciul pierdut de România în fața Germaniei, nu mai ține doar de pasiunea pentru jocul de fotbal, ci de ceva mult mai profund și mai nobil. Am fost acolo și vă putem spune că așa arată cea mai frumoasă formă de...

Cu majoritatea locuitorilor de vârstă înaintată, care constituie majoritatea electoratului, Vlah a stabilit o comunicare eficientă. Ea a obținut loialitatea lor și puțini s-ar apuca să-i facă concurență, mai ales dacă e condiționată de două momente: mai întâi de toate, grupul demografic care ar putea genera potențiali lideri este cea mai nereprezentativă. Într-al doilea rând, puținii politicieni tineri, care ar putea apărea în Găgăuzia, vor avea în față problemă foarte complicată de tehnologie politică – să găsească limbaj comun cu electoratul în vârstă, care are interese specifice și gândire inertă.

Conform datelor CEC al Gagauz-Yeri, Irina Vlah a acumulat în alegerile bașkanului din 30 iunie 91,27 la sută din voturi. Peste câteva zile după publicarea rezultatelor, candidatul Serghei Cimpoeș, care ocupase locul doi, a înaintat în Curtea de Apel Comrat o contestație a rezultatelor alegerilor. El afirma că la alegeri nu a fost înregistrată o prezență suficientă de alegători și, deci, ele nu sunt valide. Această mișcare nu are șansa de a schimba ceva, deoarece chiar în cazul unor alegeri repetate, cu cerințe mai reduse pentru prezență la urne, scorul final o va evidenția pe Vlah.

