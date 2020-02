Redacțiile românești ale Audiovizualului public din Ucraina, la un pas de lichidare

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

Străzile orașelor noastre sunt împânzite de afișe, reclame, anunțuri, informații, care au devenit un element obișnuit al peisajului urban, dar, am putea spune, și o „gramatică a greșelilor” etalate la vedere.

Fenomenul mai puțin obișnuit care s-a manifestat în această iarnă în România este că nu s-a mai aflat sub influența unor fronturi atmosferice care să vină dinspre Est, cum se întâmpla de obicei, ci a fost afectată de mase de aer dinspre Vest, așa cum se va...

De facto, redacțiile românești din cadrul filialelor Companiei Naționale a Audiovizualului Public din Ucraina, care au o istorie de 50 -60 de ani, riscă să dispară. Potrivit Concepției Audiovizualului pentru Minoritățile Naționale, jurnaliștii de limbă română sunt subordonați Biroului de producere al contentului regional, idee care a fost condamnată de comunitatea românească în 2018. La acea vreme, comunitatea românească a propus Companiei Naționale a Audiovizualului public din Ucraina, în formă verbală și scrisă, crearea de noi structuri (birouri, secții, departamente, consilii, etc.) doar pe lângă redacțiile existente. Din păcate, la elaborarea noii Concepții nu s-a realizat o consultare cu reprezentanții minorităților naționale și opinia noastră a fost complet ignorată.

Din păcate, această tendință are continuitate, deoarece Audiovizualul public propune o nouă grilă de emisiuni, cu știri zilnice la Cernăuți în limba minorităților naționale (5 min.) și 2 emisiuni televizate lunar (26 min.) cu subtitrare în limba de stat, linia de emisiuni radiofonice rămânând necunoscută. În Transcarpatia se preconizează o emisiune televizată în limba română, 26 min. o dată în lună. Oare cele 5 minute de știri corespund necesităților și aspirațiilor minorităților naționale?

Subsemnații, reprezentanții comunității românești din Ucraina - ONG-uri reunite în cadrul Consiliului Național al Românilor din Ucraina, uniune care întrunește peste 20 de societăți cultural-naționale din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpația, ne exprimăm profunda îngrijorare în legătură cu reducerea volumului de emisiuni în limba maternă în cadrul filialelor Societății Publice pe Acțiuni „Compania Națională a Audiovizualului Public din Ucraina”. Din păcate, sub paravanul așa-numitelor reforme au loc încălcări grave ale dreptului comunității românești privind accesul la informații în limba maternă.

