Redeschiderea școlilor. Cum au procedat alte state din Europa: Spania, Germania, Italia sau Belgia

Furia crește și în rândul celor care vor fi cei mai afectați de modul în care începe noul an școlar: profesorii, directorii școlilor și părinții, care încă nu au idee cum vor trebui să își organizeze viața zilnică începând cu luna septembrie.

Guvernul a recunoscut că, chiar și în această etapă târzie, are în vedere aceleași cele patru scenarii pe care le-a anunțat la sfârșitul lunii iunie. Opoziția și sindicatele s-au săturat să pună întrebări și să nu primească răspunsuri.

