Rețea de spioni ai rușilor în Bulgaria. Dan Dungaciu: Este un atentat la siguranța unui stat NATO, într-un moment de pressing american

Rămâne de văzut cât va dura acest pressing american pe Federația Rusă, pentru că noi am mai văzut asemenea momente, și de pressing, și de pace. Administrația Obama a făcut acel reset cu Federația Rusă după un an de presiuni.

Povestea are toate ingredientele unui film cu spioni și ceva în plus, motiv pentru care l-am invitat pe Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relaţii Internaţionale al Academiei Române (ISPRI), să decripteze pentru cititorii SpotMedia.ro acest nou episod care marchează relațiile tensionate dintre NATO și Federația Rusă.

Culinar.md 24 Martie 2021, ora: 06:31

Cu toate ca in ultima vreme au aparut tot felul de comentarii impotriva proteinelor, au si ele meritul lor. In timp ce o dieta bogata in proteine nu face bine sanatatii, un aport moderat de proteine in alimentatie are multe beneficii. De exemplu, masa musculara poate fi sustinuta cu ajutorul...