Rețelele 4G asigură acoperirea a 97 la sută din populația Republicii Moldova

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Căile ferate din Uzbekistan au comandat două noi trenuri de mare viteză de la Talgo, ca parte a unui contract de 57 milioane euro. Trenurile vor atinge 250 km/h și vor circula din 2021. Uzbekistanul are 33 de milioane de locuitori, iar țara asiatică are pe teritoriul său două superbe...

Potrivit unui comunicat al Agenției Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, în primul trimestru al acestui an „piața serviciilor de Internet fix în bandă largă a continuat să crească”. Numărul total de abonați la serviciile respective a ajuns la 631,8 mii. Creșterea numărului de abonaţi se datorează sporirii numărului celor ce au ales să se conecteze la Internet prin fibră optică, cu 12,2 mii, până la 406,4 mii.

Datorită calității internetului, poziționării geografice favorabile și politicilor elaborate de guvern, în 2018 a fost creat primul parc „Moldova IT Park”, care înregistrează 413 companii rezidente, dintre care 114 companii sunt din străinătate – originare din 29 de țări.

Potrivit ministrului, Internetul este un motor important în dezvoltarea economiei, iar creșterea cu 10 la sută a penetrării accesului la internet în bandă largă are ca efect creșterea produsului intern brut al țării cu 0,24–1,5 la sută. „În lista priorităților Ministerului Economiei și Infrastructurii, îmbunătățirea calității serviciilor de comunicații ocupă un loc important, astfel pe parcursul anului 2018 au fost lansate mai multe inițiative pentru dezvoltarea acestui sector”, a menționat Chiril Gaburici.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)