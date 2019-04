REȚETĂ /// Pizza de post

Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Un fond de investiții din Londra, parte a unui grup ce are fondatori şi firme ce duc în zone offshore va cumpăra activele grupului Gas Natural Fenosa/Naturgy din Republica Moldova.

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci.

Amazon realizeaza un serial extrem de scump bazat pe romanele "Lord of the Rings" scrise de J.R.R. Tolkien. Cu investitii de 250 de milioane de dolari doar pentru drepturi de autor si inca 250 pentru realizarea primelor doua sezoane, productia isi propune sa surclaseze succesul...

Autoritatea de reglementare auto din Germania, KBA, investighează Daimler sub suspiciunea că peste 60.000 de automobile Mercedes au fost dotate cu softuri pentru manipularea testelor de poluare.

Meteorologii nu vin cu veşti bune. Urmează trei zile în care temperaturile scad dramatic în aproape toată ţara, chiar şi cu 10 grade sub normalul perioadei.

Într-un bol amestecă apa caldă cu drojdia şi o linguriţă de făină şi las-o câteva minute să se activeze. Adaugă 120g de făină, sare, ierburi, usturoi şi ulei de măsline şi amestecă. Adaugă alte 3 linguriţe de făină şi amestecă cu ajutorul mâinilor până se formează o gogoaşă. Adaugă făină ori de câte ori este nevoie, apoi formează din compoziţie o ”minge” şi las-o timp de 15 minute să se odihnească la loc cald. Mai apoi, adaugă 1/2 linguriţă ulei peste aluat şi întinde-l cu mâna, apoi întinde aluatul sub formă rotundă, în funcţie de cât de gros sau subţire îţi doreşti să fie. Lasă-l câteva minute să e aşeze şi, între timp, pune cuptorul la încălzit la 220ºc. Adaugă sosul de roşii peste aluat, iar mai apoi brânza tofu şi legumele, peste care adaugi sare. Lasă pizza la cuptor tip de 17-18 minute până când marginile devin aurii, apoi adaugă busuioc proaspăt. Se taie felii şi se serveşte!

Ai nevoie de 40 de minute la dispoziţie şi ingredientele tale favorite. Nimic mai mult. Cât despre valori nutriţionale, propunerea noastră conţine 350 de calorii, 5g de grăsime, 394mg de sodiu, 102mg de potasiu, 64g de carbohidraţi, 2g de fibre, 9g de proteine, 1,1% Vitamina C, 1,7% calciu şi 21,6% fier.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)