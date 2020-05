Rețetă / Fursecuri cu unt de arahide din 3 ingrediente

Bloggerul Yumna Jawad, din spatele Feel Good Foodie, a dezvăluit o reţetă simplă, sănătoasă şi delicioasă, pentru care ai nevoie doar de trei ingrediente şi 20 de minute la dispoziţie. Este o reţetă gluten-free şi chiar poate deveni uşor o reţetă vegană, pentru că oul poate fi înlocuit de seminţele de in. Mai exact, se pune o linguriţă de seminţe de in şi două linguriţe de apă şi se lasă timp de cinci minute. Iar în privinţa untului de arahide, şi acesta poate fi schimbat cu orice tip de unt îţi doreşti. Şi asta nu este tot. Dacă nu vrei să găteşti toată compoziţia, o poţi ţine în congelator până la trei luni.

Partidul Comunist din China preia din nou controlul fabricilor ce furnizează materiale sanitare de protecție pentru întreaga lume, au declarat pentru New York Post importatori americani ce cumpără din China.

Ideea de a gasi un nume de fete rar pentru fiica ta poate fi o adevarata provocare. Cu siguranta vrei un nume care sa o ajute sa iasa in evidenta si, totodata, sa ii fie pe plac chiar si peste cativa zeci de ani. Din fericire, exista multe nume de fete rare, pe cat de unice, pe atat de frumoase...

Horoscop 22 Mai 2020, ora: 05:58

Luna noua in Gemeni de azi aduce un nou start. Soarele si Luna isi dau mana si intra amandoua in trigon cu Saturn, in timp ce Mercur si Venus isi pecetluiesc prietenia facand impreuna o cuadratura cu Neptun. Azi este despre a fi impreuna. Indiferent de dezamagiri, iluzii, vise...