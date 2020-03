Rețete de post: Colțunași de post cu sos alb

3. Se prepara sosul incingand uleiul peste care adaugam faina amestecand continuu si diluam cu apa sau supa de legume. Lasam sa dea 2-3 clocote, potrivim de sare si piper, dam de pe foc si adaugam firele de busuioc proaspat taiat marunt. Coltunasii se servesc reci sau calzi, stropiti cu acest delicios sos si dupa preferinta, cu legume sotate (eu am ales ciupercute).

Se pune cate o lingurita de umplutura pe fiecare disc de aluat, se unge marginea cu apa rece apoi se aduce margine peste margine (ca un portofel) si se lipeste presand cu o furculita sau ajutandu-ne de forma speciala. Se pune intr-o oala cam 1 l de apa cu un praf de sare sa fiarba iar in momentul in care clocoteste bagam coltunasii umpluti si ii lasam sa fiarba cca. 5 minute, dupa care se scot cu o spumiera pe un platou.

Ingrediente pentru coltunasi: 400 g faina, un praf de sare, cca 200 ml apa calduta umplutura: 300 g ciuperci Champignion, un ardei rosu, jumatate de ceapa, o bucata mica de telina, cateva fire de patrunjel verde, o lingura de ulei de masline, sare, piper cu aroma de lamaie sos alb: 2 linguri cu varf de faina, o lingura de ulei, 200 ml apa sau supa de legume, sare, piper, cateva frunze de busuioc verde Mod de preparare 1. Se cerne faina intr-un castronel, se face o gaura in mijlocul ei si adaugam apa calduta cu un praf de sare apoi amestecam cu furculita pana nu se mai poate roti in aluat si se framanta cu mana pana nu se mai lipeste de degete. Se pudreaza cu faina o planseta apoi se intind foi subtiri, ca de taitei, din aluat. Se taie cu gura unui pahar sau cu forma speciala, discuri de aluat.

