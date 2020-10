Rețete mâncare.13 rețete rapide și delicioase pentru întreaga familie

Uneori nu ești în dispoziția necesară pentru a găti, iar daca tot ești nevoit să o faci ți-ai dori o rețetă la care să ai cât mai puține de facut. Preparatele de mai jos sunt hrănitoare, gustoase și mai ales ușor și rapid de gătit.

Retete mancare: Ou copt in avocado

Iata o gustare usoara si savuroasa care te va ajuta si sa ramai in forma. Pe langa uleiuri sanatoase si proteine, acest tip de gustare te va tine satul mai mult timp.

Pentru a-l prepara ai nevoie de:

– 4 oua mari

– 2 avocado coapte

– ulei de masline

– sare, piper, condimente (dupa gust)

Preincalzeste cuptorul la 200 grade. Taie avocado in jumatati, scoate samburii si doua lingurite din pulpa fructului, pentru a face loc oului. Sparge ouale cu atentie, pentru a incapea in scobitura facuta. Presara putin ulei de masline, sare, piper si condimente dupa gust si baga la cuptor pentru aproximativ 15 minute (sau pana cand ouale sunt coape pe cat de mult iti doresti).

Retete mancare: Rasol de pasare cu sos de hrean

Iata o reteta delicioasa: rasol de pasare cu sos de hrean.

Ingrediente Rasol de pasare cu sos de hrean

1 pasare (de prefarat de tara), sare, piper, frunze de dafin, hrean, smantana (facultativ!)

Mod de preparare Rasol de pasare cu sos de hrean

Se fierbe carnea si se portioneaza.

Cum facem sosul de hrean? Se rade hreanul cat mai fin; se amesteca cu 1 lingura sare si 2 de zahar si se opareste cu o cana cu apa fierbinte; se mai pune otet din vin. Cine doreste, la servit poate completa cu o lingura de smantana, adaugata la sosul de hrean!

Retete mancare: Sandwich crocant

Este un preparat cu origini franceze (Croque Madame), dedicat femeilor care poarta palarii.

Ai nevoie de:



– 2 oua

– 4 felii de paine de grau

– 50 g unt

– 4 felii de cascaval

– 2 felii de sunca

– 2 frunze de salata

– sare, piper, condimente dupa gust

Unge usor feliile de paine cu unt si prajeste-le pe la grill pana devin aurii. Pastreaza doua felii la foc, restul pune-le deoparte. Pe feliile ramase la foc adauga feliile de cascavalul si acopera gratarul. Tine pana cand cascavalul incepe sa se topeasca. Apoi pune si sunca si frunza de salata. Adauga si cealalte felii de cascaval, plus felia de paine deasupra. Pune din nou capacul si tine la foc inca 30 de secunde. Pregateste oul ochi in forma dorita, apoi plaseaza-l deasupra sandwich-ului.

Retete mancare: Tortellini cu patrunjel

Iata o reteta delicioasa de paste: Tortellini cu patrunjel.

Ingrediente Tortellini cu patrunjel

pentru 4 portii:

– o legatura de patrunjel

– o punga de tortellini

– 200g pasta de tomate

– parmezan

– 250 ml smantana de gatit

– sunca 250 g

Mod de preparare Tortellini cu patrunjel



Se fierb pastele cca 20 de min., se scurg de apa. Separat de prepara sosul: se caleste sunca taiata feliute in putin ulei, se toarna pasta de tomate, se pun pastele. Se lasa 5 min. pe foc apoi se toarna smantana. Se servesc calde cu mult patrunjel!!!

Retete mancare: Ou in cartof copt

O gustare delicioasa si usor de preparat, numai buna pentru zilele in care apar musafiri neanuntati si nu stii ce sa le pui repede pe masa.

Pentru a o prepara ai nevoie de:

– 4 cartofi copti intregi

– 4 linguri de unt

– 4 oua medii

– ceapa verde, carnaciori, cascaval

– sare, piper

Taie un capac din cartofi si formeaza o cavitate cu ajutorul unei linguri sau furculite. Sparge oul in fiecare scobitura din cartofi. Presara sare si piper. Apoi adauga carnaciorii taiati, ceapa verde, ierburi aromate si cascaval. Introdu la cuptorul preincalzit la 190 de grade pentru aproximativ 10 minute (sau cat sa fie gata ingredientele, dupa gustul fiecaruia).

Retete mancare: Fasole verde cu piept de pui

Iata o reteta delicioasa si usor de preparat: fasole verde cu piept de pui.

Ingrediente Fasole verde cu piept de pui



pentru 2 persoane:

fasole verde proaspata sau congelata 300g

piept pui 200g

usturoi

ceapa 1 bucata

sare

Mod de preparare Fasole verde cu piept de pui

Fasolea daca este verde se curata de capete se spala si se rupe in jumatati. Pieptul de pui se spala, se taie apoi impreuna cu ceapa taiata se caleste 1-2 minute, se adauga si fasolea verde, se mai calesc impreuna inca 2-3 minute apoi se pune o cana cu apa, se lasa la fiert pana se inmoaie fasolea, se potriveste de sare iar cand scade apa se adauga si usturoiul dupa gust.

Retete mancare: Oua coapte cu carnaciori si rosii cherry

Iata un aperitiv numai bun atunci cand nu prea ai chef de gatit.

Pentru a-l prepara ai nevoie de

– 100 g carnaciori afumati

– 4-6 felii de bacon

– 4 oua

– 100 rosii cherry (jumatati)

– 1 lingurita de oregano

– ulei de masline

– sare, piper

Preincalzeste cuptorul la 200 grade. Unge tava de copt cu unt si pune carnaciorii si feliile de bacon. Gateste-i aproximativ 10 minute. Scoate tava din cuptor, rearanjeaza carnaciorii si baconul pentru a face loc la 4 oua. Sparge ouale usor, ca sa nu distrugi galbenusul, adauga rosiile cherry, presara oregano, sare si piper. Tine la cuptor pana cand ouale sunt gata asa cum iti doresti.

Retete mancare: Cascaval pane

Iata o alta reteta rapida: Cascaval pane.

Ingrediente Cascaval pane

cascaval (cca 300 g am folosit)

2 oua

pesmet (de paine am avut eu)

faina

sare si piper

Mod de preparare Cascaval pane



Taiem felii de cascaval grosute. Batem bine ouale cu sare si piper dupa gust. In 2 farfurii adaugam faina si pesmetul. Feliile de cascaval le trecem prin faina, oul batut, pesmet si repetam incam o data (avand grija sa acoperim bine cascavalul sa nu ne trezim ca ne curge in tigaie). Se prajeste in uleiul incalzit cca 2 min pana se rumeste frumos pe ambele parti.

Se scoate pe un servetel absorbant.

Retete mancare: Salata de avocado cu bacon si ou

Aceasta salata poate fi atat un fel principal, cat si garnitura. De asemenea, o mai poti folosi la sandwich-uri.

Pentru a prepara aceasta salata delicioasa ai nevoie de:

– 4 oua fierte tari, taiate cubulete

– 1 avocado taiat cubulete

– 2 cepe verzi taiate rondele

– 4 felii de bacon (taiate cubulete si date la tigaie pana ajung la gradul de preparare dorit)

– 100 ml iaurt degresat

– 1 lingura de smantana

– 1 limeta

– 2 lingura de marar tocat

– sare, piper

Pune ouale, avocado, ceapa si baconul intr-un bol de slata. Intr-un alt bol, amesteca iaurtul si smantana, adauga sucul de limeta, mararul, sarea si piperul. Amesteca cele doua boluri pana cand continutul este bine omogenizat. Poti adauga marar si alte bucatele de bacon.

Retete mancare: Conopida cu ficatei la cuptor

Ingrediente Conopida cu ficatei la cuptor



500g ficatei de pui

300g conopida

150 g mozzarella

4 oua

2 linguri smantana

Pesmet

Sare

Piper

1 lingura de ulei (pentru uns tava)

Mod de preparare Conopida cu ficatei la cuptor

Fierbi ficateii de pui in apa cu sare, apoi il tai bucatele mici.

Desfaci conopida si o fierbi in apa cu sare, timp de 5 minute. Ungi cu ulei un vas si il tapetezi cu pesmet. Bati ouale cu smantana si condimentezi dupa gust, cu sare si piper.

Pui conopida amestecata cu ficateii de pui si apoi ouale batute cu smantana si introduci vasul in cuptorul preincalzit la 180 de grade C si il lasi timp de 25-30 de minute. Scoti vasul, adaugi mozzarella data pe razatoarea mare si introduci vasul la cuptor pentru cateva minute, pana se topeste mozzarella.

Retete mancare: Oua ochiuri pe inele de ceapa

Daca iti place ceapa coapta, acest preparat o sa ti se para o minune.

Ai nevoie de:

– 3 oua mari

– 1 ceapa mare

– ulei de masline

– sare, piper, condimente dupa gust.

Taie ceapa inele, alege-le pe cele mai mari. Incalzeste putin ulei de masline intr-o tigaie si soteaza inelele de ceapa pana cand devin aurii. Intoarce-le pe partea cealalta, si adauga ouale astfel incat galbenusul sa ramana intreg si sa nu se prelinga pe tigaie, ci sa stea deasupra inelelor de ceapa. Tine-le la foc pana cand sunt gata ouale. Galbenusul ar trebui sa ramana lichid.

Retete mancare: Oua ochiuri cu varza de Bruxelles

Pentru acest preparat ai nevoie de:

– 8 felii de curcan afumat (sau pui)

– 1 ceapa verde taiata inele

– 300 g varza de Bruxelles maruntita

– o lingura de otet din cidru de mere

– 4 oua mari

– ulei de masline

– sare, piper

Soteaza bucatile de curcan intr-o tigaie mare, la foc mediu, cu doua linguri de ulei de masline, pana cand devin aurii. Scoate-le din tigaie si da-le deoparte. In aceeasi tigaie pune ceapa taiata si o lingurita de ulei de masline. Presara sare si piper si caleste pana cand ceapa devine aurie. Adauga si varza de Bruxelles si otetul. Tine pe foc aproximativ 5 minute, pana cand varza devine putin crocanta. Pune bucatile de curcan sau pui si amesteca bine. Sparge ouale peste mixul de legume, astfel incat galbenusurile sa ramana intregi. Redu focul si lasa sa se gateasca pana cand ouale se prepara dupa gustul fiecaruia.

Retete mancare: Muffins cu oua

Ai nevoie de:



– 12-15 oua

– 200 g cascaval ras

– 50 g ceapa verde

– 200 g legume dupa gust (rosie, ardei gras, broccoli, zucchini etc.)

– 200 g sunca, carnaciori sau carne fiarta

– ulei de masline

– sare, piper, condimente dupa gust

Preincalzeste cuptorul la 190 de grade. Unge formele de briose din silicon cu ulei de masline. Taie legumele si caleste-le pana devin aurii. Taie carnea cubulete. Asaza un rand de carne pe fundul formelor, adauga legumele sotate, cascavalul ras si ceapa verde. Spatiul pentru briose ar trebui sa fie plin 2/3. Bate ouale cu furculita, condimenteaza dupa gust si toarna mixtura in fiecare forma. Poti sa amesteci usor continutul cu furculita. Da la cuptor pentru aproximativ 15 minute. Briosele ar trebui sa se ridice si sa aiba o culoare aurie.

sfatulparintilor.ro