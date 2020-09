Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii...

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Mercur din Balanta face opozitie cu Marte retrograd in Berbec si iti deschide calea catre negociere. Patrarul de Luna in Capricorn iti arata ca o situatie de criza trebuie rezolvata. Cum actionezi?

„Filat a furat suma de 100 de milioane de euro din băncile moldovenești cu ajutorul lui Șor. O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și în Africa. O altă parte de bani au fost și în Turcia, însă după câte am înțeles sunt deja...

Luna este inca in Capricorn, iar impreuna cu Jupiter, Neptun, Pluto si Saturn, iti dau puterea sa iti urmaresti obiectivele. Te simti ca un luptator Kung Fu: puternic, autoritar. Dar cine este adversarul tau?

Actul de însușire a unor lucruri care nu-ți aparțin este unul condamnabil sub toate formele și trebuie tratat de cele mai multe ori cu Codul Penal pe masă. Asta, cînd e vorba de un sac cu bani sau de un cal, sau de un autoturism, sau de… orice altceva.

Din analiza de mai sus rezultă destul de clar că acest Aviz este dat cu multă „dedicație”, iar scopul lui este total opus celui enunțat. În spatele aserțiunilor siropoase despre independența și transparența justiției, se ascund grupuri de interese care au controlat justiția în aceste trei decenii de independență și care vor să o controleze în continuare. Sub pretextul nobil al consolidării CCM, de fapt, se urmărește conservarea actualei situații.

Membrii CSM din rândul profesorilor titulari au fost numiți în acest an pentru un mandat de 4 ani. Fără reformarea CSM nici o reformă în justiție nu este posibilă. Aceasta înseamnă ca, până la acel moment, starea de lucruri în justiție rămâne conservată. În consecință, grație CCM ne pomenim cu un CSM nereformat, creat pe principii clientelare și controlat politic, care obține întregul control asupra formării puterii judecătorești.

Parlamentul, dacă are voturi pentru modificarea Constituției, poate în general să anuleze CSM și să creeze un cu totul alt mecanism. Cine poate mai mult, evident că poate și mai puțin. După Avizul CCM din 22 septembrie 2020, ar rezulta ca așa ceva este posibil doar după expirarea mandatului actualilor membri ai CSM.

Spre deosebire de contenciosul administrativ, în contenciosul constituțional guvernul sau parlamentul nu au obligația să aducă nici un argument referitor „la scopul legitim” al modificărilor constituționale. Scopul legitim, la fel ca și testul proporționalității, are relevanță și incidență numai în privința restrângerii unui drept fundamental.

Răspunsul îl găsim mai departe, tot în § 44. În avizul la o inițiativă de revizuire a Constiuției inexistentă (nefiind valabil aprobată), CCM face Parlamentului o propunere! Citez: „[…] De exemplu, Constituția ar putea prevedea ca propunerile repetate ale Consiliului Superior al Magistraturii să intre în vigoare direct, fără intervenția Președintelui Republicii, dacă Președintele nu va emite un decret cu privire la numirea judecătorului în termenul prevăzut de lege”. Am citit la viața mea sute, dacă nu mii de hotărâri judiciare din diferite jurisdicții. Nu-mi amintesc nici un caz, când o Curte Constituțională ar veni cu propuneri pentru Parlament cum să modifice Constituția! În general, nu-mi vine în cap nici un exemplu când o instanță de jurisdicție constituțională a vorbit cu subînțelesuri, operând cu „childuri”.

Pentru a ne da seama cât de important este CSM, este suficient să urmărim șirul întâmplărilor din iunie anul trecut, începând cu adoptarea rapidă a declarației de „captivitate”‚ continuând cu desfășurarea pripită a concursului pentru selectarea profesorilor membri ai CSM în pofida apelurilor Comisiei de la Veneția de a suspenda acest proces, apoi adoptarea cu dedicație a modificărilor în lege care au permis instalarea lui A. Pahopol în calitate de membru și chiar în calitate de presedinte interimar al CSM, demisia subită a acestuia, constatarea la fel de subită, după un an și jumătate, de către Consiliul Institutului Național al Justiției a incompatibilității lui D. Musteață.

Cel mai curios este că în Aviz Curtea a constatat acest viciu fundamental, și anume, faptul că i s-a solicitat avizul asupra unui proiect de lege constituțională care conține prevederi introduse după data de 22 ianuarie 2020 și care nu au fost aprobate de Guvern prin hotărâre, fapt care făcea imposibilă examinarea acestei cauze . Mai mult ca atât, Curtea a reținut că, în asemenea circumstanțe, „Guvernul nu a respectat, la inițierea revizuirii Constituției, prevederile articolelor 102 alin. (4) și 141 alin. (1) lit. c) din Constituție” [a se vedea §22 din Aviz].

Astfel, în aceste condiții sesizarea dată nu avea obiect, trebuia declarată inadmisibilă imediat sau, cel târziu, după publicarea Hotărârii Guvernului și constatarea diferențelor între cele două texte. CCM trebuia să indice exact ce vicii are sesizarea. Numai după înlăturarea acestor vicii de către Guvern, CCM putea emite avizul pe fond. Singurul care, pe bună dreptate, a semnalat acest viciu fundamental, care împiedica examinarea în continuare a fondului, a fost judecătorul Serghei Țurcan în opinia sa separată . De ce ceilalalți trei judecători au rămas surzi la aceste argumente, în egală măsură de simple și logice? Răspunsul trebuie căutat probabil în „dulcele” practici de la Curtea de Apel Chișinău, unde jurisprudența anterioară nu are prea mare valoare, iar intima convingere este destul de „flexibilă”.

La compararea proiectului de lege constituțională aprobat de Guvern în ședința din 22 ianuarie 2020 cu proiectul de lege prezentat spre avizare Curții Constituționale pe data de 1 iulie 2020, se poate observa cu ochiul liber că au fost operate modificări substanțiale de conținut. Se pare că abia atunci CCM a descoperit că nu are obiect pentru examinare și a încercat o piruetă, care să-i acopere această gafă monumentală.

De ce este importantă publicarea textului proiectului de lege pentru modificarea Constituției odată cu Hotărârea Guvernului prin care a fost aprobat? Acest detaliu este deosebit de important și relevant în contextul speței. Or, chiar dacă Hotărârea Guvernului nr. 33 din 22 ianuarie 2020 a fost publicat la 11 septembrie 2020, în încercarea aparentă de a acoperi viciul fundamental care lipsea de obiect sesizarea Guvernului, totuși textul proiectului de lege aprobat de Guvern în data de 22 ianuarie 2020 era esențial diferit de cel transmis Curții Constituționale pentru avizare. Deci, textul transmis Curții pentru avizare, în realitate, nu fusese aprobat în ședința de Guvern! Cu alte cuvinte, proiectul transmis Curții Constituționale nu fusese aprobat de către Guvern (subiectul ce are drept de inițiere a revizuirii Constituției) în ședință, ci doar elaborat de Ministerul Justiției și transmis Curții Constituționale prin scrisoare de însoțire semnată de Prim-ministru.

Avizul CCM abundă de contradicții, absurdități și manipulări. Prima senzație pe care am avut-o citind acest aviz, a fost că am în față un referat scris de un student mediocru, ce nu s-a complicat să înțeleagă care este logica procedurii revizuirii constituționale și care este rolul CCM în acest proces.

