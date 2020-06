Reforma științei fără ambiguități de interese!

Valentin Beniuc, dr.hab. în științe politice, profesor, rectorul Institutului de Relații Internaționale din Moldova (IRIM) Iurii Crotenco, dr.hab. în științe economice, profesor, director al Școlii Doctorale IRIM Alexandru Roman, dr.hab. in științe istorice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova Sergiu Nazaria, dr.hab. in politologie, IRIM Ivan Curdov, profesor, antrenor emerit a Republicii Moldova la sambo, șef de catedră IRIM Valeriu Dubcenco, dr.hab. în științe medicale, profesor, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” Vitalie Cazacu, doctor în științe economice, conferențiar universitar, prorector IRIM Valentina Șingherei, doctor în științe filologice, conferențiar universitar, șef de catedră IRIM Ludmila Golovataia, doctor în științe economice, conferențiar universitar, șef de catedră IRIM Sergiu Cernomoreț, doctor în științe juridice, conferențiar universitar, șef de catedră la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport Elena Bădărău, doctor în științe economice, conferențiar universitar, șef de catedră IRIM Beniuc Liliana, doctor în științe politice, șef de catedră IRIM Simion Roșca, doctor în științe filosofice, conferențiar universitar IRIM Tatiana Andreeva, doctor în științe economice, conferențiar universitar IRIM Natalia Ctitor, doctor în științe juridice, conferențiar universitar IRIM Vasile Chirmici, doctor în științe economice, conferențiar universitar IRIM Gheorghe Țăruș, director-adjunct la Școala Sportivă Specializată de lupte „Andrei Doga” Sergiu Bevecteleu, antrenor la Școala Sportivă Specializată de lupte „Andrei Doga”

3. Admiterea evidenței că cercetarea științifică se află astăzi în Republica Moldova sub presiunea enormă a unui sistem contorsionat supraetajat de structuri birocratice de „control” (ministere, agenții, instituții financiare), care situează munca savanților în regimul aleatoriu al bunului plac al unor funcționari fără pregătire în domeniu și care substituie prioritățile de cercetare cu preponderențele inflexibile ale multiplelor dosare și „dări de seamă”.

Horoscop 1 Iunie 2020, ora: 07:08

Luna in Balanta intampina gratioasa o noua saptamana. Este 1 iunie si e vremea de schimbari serioase. Prima eclipsa a verii este la cateva zile distanta, dar isi face simtita prezenta inca de pe acum. Luna in Balanta face trigon cu Soarele si cu Venus aflate in Gemeni.