Regatul Unit și SUA ar trebui să nu le mai permită oligarhilor ruși să cumpere proprietăți la Londra sau Miami

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Ziua Internațională a Copilului cu Cancer este marcată la 15 februarie în fiecare an, fiind o campanie globală de colaborare pentru sensibilizarea privind copiii diagnosticați cu cancer și nevoile lor.

Chișinăul este pe locul 46 în clasamentul de 50 de orașe cu cea mai scumpă viață din Europa Centrală și de Est, în calcul luându-se cheltuielile zilnice de rutină (produse alimentare, călătorii interne, închirieri, alimentație publică etc.).

Acum ne aflăm în pragul unui conflict cu potențial catastrofal. Ambasadele americană, britanică și europene din Ucraina sunt evacuate; cetățenii au fost avertizați să părăsească țara. Însă acest moment teribil nu reprezintă numai un eșec al diplomației; reflectă și un eșec al imaginației occidentale, precum și refuzul unei întregi generații de diplomați, politicieni, jurnaliști și intelectuali de a înțelege în ce fel de stat urma Rusia să se transforme și de a se pregăti în consecință. Am refuzat să vedem ce sunt cu adevărat reprezentanții acestui stat. Am refuzat să vorbim cu ei într-un mod care poate că ar fi contat. Acum s-ar putea să fie prea târziu.>>

În realitate, când discutăm cu această nouă specie de autocrați, indiferent că sunt din Rusia, China, Venezuela ori Iran, avem de-a face cu ceva foarte diferit: oameni care nu sunt interesați de tratate și documente, oameni care nu respectă decât puterea pură. Rusia violează în acest moment Memorandumul de la Budapesta din 1994, care garantează securitatea Ucrainei. L-ați auzit vreodată pe Putin vorbind despre el? Bineînțeles că nu. Nici reputația de perfidie pe care o are nu-l preocupă deloc pe Putin: minciuna îi menține pe rivali mereu în gardă. Nici lui Lavrov nu-i pasă că e detestat, întrucât ura îi conferă o aură de putere.

Truss, ori Borrell înaintea ei, ar fi putut adăuga și o nuanță de insultă personală, chiar în stilul lui Lavrov, întrebându-se cu voce tare cum se face că Lavrov a reușit să plătească din salariul pe care-l are proprietățile imobiliare luxoase de care se folosește familia lui la Londra. Ar fi putut enumera numele multor altor funcționari publici ruși care și-au trimis copiii la școli din Paris ori Lugano. Ea ar fi putut anunța că acei copii, absolut toți, sunt acum în drum spre casă alături de părinții lor: S-a zis cu Școala Americană din Elveția! S-a zis cu apartamentele de lux din centrul Londrei! S-a zis cu iahturile din Mediterana!

„O, cât o invidiez pe Liz Truss pentru ocazia pe care a avut-o! O, cât îi regret eșecul deplin de a o exploata! Pentru cei care nu au auzit vreodată de ea, Truss este nu tocmai priceputul secretar britanic de externe care a fost săptămâna aceasta la Moscova pentru a-i spune omologului ei rus, Serghei Lavrov, că țara lui nu ar trebui să invadeze Ucraina. Excursia respectivă nu a fost un succes. La o conferință de presă glacială, el a asemuit conversația cu ea cu „mutul” vorbind cu „surdul”; ulterior a lăsat să se scurgă în presă informația că ea a confundat unele regiuni rusești cu regiuni ucrainene, asta pentru a-i pune și un pic de sare pe rana generală”, scrie Anne Applebaum într-un editorial din The Atlantic.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

