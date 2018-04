Reghina Apostolova: Garantez că, începând cu 1 decembrie, grădinițele din Chișinău vor avea parte de alimentație de restaurant

Candidatul din partea Partidului “ȘOR” pentru postul de primar general al municipiului Chișinău, Reghina Apostolova, garantează că, până la 1 decembrie, va soluționa cardinal problema alimentației din grădinițele capitalei.

Aceste declarații au fost făcute în cadrul unui briefing, care a avut loc pe data de 25 aprilie, dedicat programului propus de candidatul Partidului ”ȘOR” de introducere a unui sistem centralizat de producere, furnizare și control al calității produselor alimentare pentru grădinițele din capitală.

Candidatul la funcția de Primar General a declarat că problema calității și siguranței alimentației pentru copii este extrem de importantă pentru formațiunea politică pe care o reprezintă, fapt demonstrat prin acțiunile întreprinse de conducerea Orheiului pentru o reformă cardinală a sistemul de aprovizionare cu alimente a instituțiilor preșcolare ale orașului.





“Grija față de condițiile oferite copiilor, inclusiv alimentația lor, a devenit una dintre primele noastre preocupări la Orhei. Am schimbat în mod constant situația spre bine. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să alocăm fonduri suplimentare pentru mesele zilnice ale copiilor în grădinițe. Mai mult decât atât, am stabilit un control strict asupra siguranței și calității alimentelor. Asumându-ne responsabilitate personală. Totodată, ne-a fost clar că problema ar trebui soluționată într-un mod complex și fundamental. Și am găsit o formulă prin care am revoluționat sisteml de alimentație a copiilor din instituțiile preșcolare din Orhei. Programul de producere, control și furnizare centralizată a hranei zilnice la grădinițele din oraș a fost deja lansat. Și acest fel de "catering" pentru copii este realizat de unul dintre cele mai bune restaurante din oraș.”- a declarat Reghina Apostolova, care a ocupat în ultimii trei ani postul de viceprimar al orașului Orhei.

Candidatul la funcția de Primar General a menționat, de asemenea, un șir de detalii și tehnologii, în baza cărora operează noul sistem de alimentație în grădinițe. În special, jurnaliștii au fost informați despre faptul că pentru gătirea centralizată a bucatelor sunt cumpărate produse de cea mai înaltă calitate, ulterior, în cadrul unei întreprinderi specializate se efectuează gătirea alimentelor în condiții care corespund celor mai înalte standarde în alimentația publică, de fapt, în condiții sterile, cu folosirea unui echipament special achiziționat pentru acest scop. Controlul strict și zilnic al calității și cantității mâncării este efectuat simultan de către reprezentantul întreprinderii de producere a alimentelor, de reprezentantul grădiniței și de administrația orașului Orhei. O atenție deosebită este acordată atât unui meniu echilibrat, cât și varietății acestuia. Meniul este aprobat pentru o perioadă de 10 zile, mâncarea fiind livrată în grădinițe de trei ori pe zi, în cantitate suficientă, conform numărului de copii, luând în considerație și porțiile suplimentare pentru copiii doritori.