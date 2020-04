Reacția autorităților la acest caz a trezit multă nedumerire chiar și la Mitropolie. „La 9 aprilie, Sinodul s-a întâlnit deja cu președintele țării. Eu l-am rugat pe dl președinte să intervină cum știe el mai bine ca nici preoții, nici enoriașii să nu fie amendați. Dânsul ne-a promis: „Fraților, am înțeles, mă voi strădui să nu fie amenzi.” Același lucru l-a promis și la Aeroport, când am adus Focul Sacru. Dar în realitate vedeți ce se întâmplă...”, constată PS Ioan, vicarul Mitropoliei.

Neștiind cum să procedeze, preotul și-a sunat avocatul, care i-a spus să semneze procesul verbal, dar să noteze că nu este de acord cu acuzațiile aduse. „Am semnat și am scris ceea ce mi-a spus avocatul, fără să mă uit ce au scris ei. Doar pe urmă am observat că nu au amendat biserica, dar pe mine, fără să-mi spună măcar. Nu credeam că pot fi atât de obraznici, dar așa le convenea lor”, susține părintele Pavel.

Poliția a fost alertată de Sergiu Niculiță. „Am văzut că era multă lume. Nu știu dacă erau peste 50 de oameni, că nu i-am numărat. Am așteptat poliția o oră. Când au venit, nu s-au prezentat, nu purtau nici uniformă. M-au întrebat dacă vreau să scriu plângere, ba chiar insisitau cu această întrebare. Atunci am scris, dar nu am cerut să fie sancționat cineva, ci doar să se verifice dacă este sau nu încălcare. Ei ar fi trebuit să numere oamenii, dar nici n-au intrat în ogradă. Au luat cererea mea și s-au dus . Pe urmă au scris în documente că ei singuri s-au autosesizat”, precizează jurnalistul.

În cele din urmă, echipa TV8 a ajus la biserica „Sf. Dumitru”. Înregistrările video arată că aici slujba era oficiată afară și distanța dintre oameni era respectată. La fața locului, alături de jurnaliști, a fost observat și deputatul Radu Marian. Niculiță spune că l-a întâlnit pe acesta la biserică, iar Marian afirmă că se afla în treacăt pe acolo. Întrebat cu ce ocazie a venit anume la acea biserică, parlamentarul ne-a răspuns: „Nu știu. Eu am primit informații că acolo erau mai mulți oameni. I-am numărat și erau vreo 80. Eu asta știu. Dar, din câte înțeleg, era decizia de a interzice slujbele”. Fiind însă întrebat cum își explică faptul că ulterior nu a fost amendată biserica, ci un singur preot, deputatul ne-a spus că biserica nu are identitate juridică. Acest fapt însă nu corespunde realității.

