Regimul Dodon&Chicu recunaște PUBLIC că economia Moldovei este APROAPE DE COLAPS

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Testarea națională în învățământul primar și examenele de absolvire a gimnaziului vor fi anulate în acest an. Decizia a fost luată în contextul situației epidemiologice din țară, a anunțat ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov...

Iata horoscopul zilei de azi JOI 16 APRILIE 2020 ; numele jocului astazi este libertatea. Luna cea emotionala se intalneste cu asumatul Marte in independentul Varsator, oferindu-ne ocazia sa marsam dupa sunetul propriilor batai in propriile tobe. Tu esti creatorul vietii tale si azi iti...

Măsurile de distanțare socială ar putea fi necesare până în anul 2022, au stabilit oamenii de știință, care sunt de părere că există posibilitatea ca noul coronavirus să apară și în anii următori, titrează, miercuri, The Guardian.

„Noi în prezent trăim din banii pe care singuri i-am adunat. Unicul transfer pe care l-am primit a fost făcut la începutul anului din partea Fondul Monetar Internațional în valoare de 20 de milioane de dolari. Noi am adunat acei bani în primele două luni ale anului, din contul lor am achitat salariile pentru aprilie, a mai rămas ceva pentru mai. Pe 17 aprilie va avea loc ședința Fondului Monetar Internațional care urmează să aprobe un credit de 4 miliarde de lei. Banii vor fi alocați până la sfârșitul lunii aprilie„

„Noi nu suntem un stat care emite valută. Noi nu emitem euro și dolar ca să lansăm pe piață cât ne dorim pentru că unii îi vor schimba în baza cursului stabilit de noi. Dacă vom lansa masiv lei, asta înseamnă inflație, iar pensionarii din 1500-2000 de lei nu vor putea cumpăra o pâine. Nu vom admite acest lucru. Nu are rost să printăm bani. De la faptul că în buzunar vei avea 2000 sau 10 000, dar poți cumpăra o singură pâine, lucrurile nu se schimbă„

„Începând cu 17 martie, au scăzut în jumătate veniturile la bugetul de stat. În prezent putem achita pensiile, salariile exclusiv din ce am adunat suplimentar în primele două luni jumătate ale anului. În primele două luni ale anului, Serviciul vamal a adus în bugetul statului cu 27% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, cu acele resurse și supraviețuim. Noi nu printăm bani. Trăim din contul la ceea ce adunăm„

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)