Regimul marionetă de la Tiraspol a BLOCAT total cetățenii R. Moldova. Oamenii nu pot ieși din din enclava separatistă

Regimul marionetă de la Tiraspol încearcă să „lupte” cu virusul prin blocarea accesului cetățenilor noștri să intre în R. Moldova.

„De o săptămână suntem dublu blocați. Autoritățile transnistrene au blocat trecerea spre R. Moldova. Noi înțelegem că sunt necesare aceste interdicții, dar de data aceasta autoritățile transnistrene au depășit orice limită de bun simț, pentru că se știe foarte bine că aici, în stânga Nistrului, sunt cetățeni ai R. Moldova, cetățeni care au poliță de asigurare în R. Moldova și în așa fel dumnealor ne-au interzis să avem dreptul la asistență medicală, cu atât mai mult că se știe că laboratorul unde se fac probele pentru coronavirus se află numai la Chișinău. I-aș sfătui ca în aceste clipe de grea cumpănă autoriățile transnitrene să demonstreze capacități umane și să fie mai loiali. E clar lucru că noi trebuie să ne protejăm să fim corecți, dar în cazul dat nu este timpul de a-și arăta puterile”, a declarat Eleonora Cercavschi, într-o intervenție live la PublikaTV.

„Situația în ceea ce privește tratamentul medical în spitalele din regiunea transnistreană se făcea numai din cont propriu, adică persoana trebuia să vină cu medicamentele de acasă numai ca să fie tratat. Din discuții cu medicii pe care îi avem aici în teritoriu, mi-au spus: „Спасайтесь кто как может. У нас ничего нет” (n.r. Salvați-vă fiecare cum puteți. Noi nu avem nimic!) Eu cred că ei trebuie să fie loiali și să conclucreze cu ministerul de la Chișinău”, susține directorul.

„Mă deranjează foarte mult că la toate posturile de televiziune auzim una și aceiași că „totu-i bine, totu-i sub control”, dar noi nu ne-am regăsit aici. Ce o să se întâmple cu noi în caz că apare acest virus? Am vorbit și cu Oleinic (n.r. Alexandru Oleinic, deputat pe circumscripția uninominală 47 din Transnistria). Le-am cerut să facă ceva. N-a fost nicio reacție. Am vorbit cu cineva de la Ministerul Sănătății și i-am întrebat ce prevăd pentru noi, care suntem aici izolați? Cu părere de rău de pe data de 12 martie nici de la unul nici de la altul - niciun răspuns”, a mai spus Eleonora Cercavschi.

