Regina lui Cireșar: ZODIA care va fi binecuvântată de astre în iunie

În ceea ce privește dragostea, sub oblăduirea Soarelui în Rac, nativele Leu vor redescoperi dulceața unor sentimente romantice către o persoană cu care schimbă de multă vreme priviri cu subînțeles. Poate că Neptun, aflat în mișcare retrogradă din 23 iunie, va aduce o viziune oarecum fantezistă asupra iubirii lor, dar cine nu a evadat în alte Universuri, atunci când a fost îndrăgostit?

Viața profesională a nativelor din zodia Leului va avea un traseu ascendent în luna iunie, cu începerea unor proiecte noi, care împletesc cariera cu pasiunea. Este posibil ca Leul să primească responsabilități în plus, dar și stimulare financiară pe măsură. Pentru nativele cu veleități artistice, luna iunie este plină de inspirație și le poate aduce ocazia de a se afirma în domeniul în care își exprimă talentul, fie că este vorba de un vernisaj al unei expoziții sau de o lansare de carte.

Cine este Regina lui Cireșar? În acest peisaj oarecum ambiguu, început sub semnul dublu al Gemenilor și continuat cu cel misterios al Racului, care va fi zodia ce va înflori în toată splendoarea ei?

Cu Soarele în Rac de pe 20 iunie, emoționalitatea noastră este hrănită, iar tot ceea ce facem va sta sub semnul dezvălurii ființei noastre profunde și realizării potențialului nostru. Mercur și Neptun vor intra în mișcare retrogradă în a doua parte a lunii iunie, alăturându-se suitei de planete retrograde care a impus evenimentele zodiacale ale lunii mai. Chiar dacă ne așteptăm la unele perturbări emoționale, determinate de dificultăți de comunicare și dezamăgiri, va fi un bun prilej de a ne înțelege mai bine propriile motivații și dorințe.

Luna în care vara este intensă și plină de promisiuni, în care visăm mai mult ca oricând la dragoste și la libertate. Astrele ne pregătesc un adevărat spectacol celest, în care fiecare zodie are locul său bine stabilit și îi sunt hărăzite lucruri unice și surprinzătoare.

