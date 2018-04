Regizorul britanic Michael Anderson a murit la vârsta de 98 de ani. Pentru ce filme a fost cunoscut

Anderson, care este născut la Londra, a murit miercuri în Vancouver, a declarat o purtătoare de cuvânt a familiei sale pentru Hollywood Reporter, preluată de DPA „Îmi va fi dor de el în fiecare zi.

A fost cea mai bună fiinţă umană pe care am cunoscut-o în viaţa mea”, a postat sâmbătă pe Twitter fiica lui Laurie Holden. „Mi-a binecuvântat viaţa. Voi fi mereu recunoscătoare pentru dragostea şi îndrumarea lui”, a adăugat ea.

„Around the World in 80 Days" (1956) a câştigat cinci premii Oscar, printre care şi trofeul pentru cel mai bun film, şi a depăşit câteva recorduri tehnice. O cronică a timpului din Hollywood Reporter numea filmul, care era bazat romanul omonim al lui Jules Verne, "cel mai mare show văzut vreodată pe scenă sau pe marele ecran". Anderson a mai fost cunoscut pentru filmele "The Dam Busters" (1955) sau "Operation Crossbow" (1965), dar şi pentru filmul science-fiction clasic "Logan's Run" (1976)





Sursa: Agerpres.ro