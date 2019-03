Regizorul Viorel Mardare s-a stins din viață

Astăzi, la 7.15, Viorel Mardare a plecat la ceruri. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Viorel Must Go On.

În 2011 a fost creat un clip promoțional pentru TIMPUL de "Atelierul de PR și Publicitate Sergiu Prodan". Producator: Sergiu Prodan, Scenariu și regie: Viorel Mardare.