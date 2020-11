Reglementarea pieței împrumuturilor de consum: practică norvegiană

Sub actualul prim-ministru Erna Solberg, care conduce guvernul din 2013, piața creditelor de consum a crescut cu 13,82%, în timp ce sub cea precedentă, Jens Stoltenberg (2005-2013), creșterea sa a atins un record de 84,12%.

Cerințele pentru onestitatea publicității au fost, de asemenea, înăsprite: de exemplu, în loc de tariful zilnic, care la prima vedere poate părea scăzut, companiile trebuie să indice imediat rata anuală reală. Acest lucru permite clientului să estimeze cu mai multă precizie amploarea plății în plus: de exemplu, 1% pe zi = 365% pe an.

16 Noiembrie 2020

Venus in Balanta isi completeaza discutia cu Pluto si Jupiter in Capricorn. Simti cum iti bate inima cu putere? Luna in Sagetator cauta noi orizonturi, iar Marte in Berbec este gata sa ti le ofere. Fii pregatit pentru o zi plina de aventura!