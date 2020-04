Relaxare în Europa. Cozi la frizerii în Danemarca, librăriile se deschid în Italia, copiii merg la grădinițe în Norvegia

Germania anunță că “pandemia este ținută sub control” și redeschide magazinele mici. Și nu e singură. Aici, magazinele mici, librării, service-uri auto şi magazine de biciclete pot fi deschise, dar trebuie asigurată respectarea distanţării sociale. În Norvegia, luni dimineaţă, copiii mici au revenit la grădiniţă ori la şcoala pregătitoare. Cu trei condiţii – trebuie să aibă pachete cu mâncare, nu au voie să aducă jucării de acasă şi trebuie să existe locuri de spălat în exterior.

Cele mai noi ştiri de azi

Ştim că e greu să rezişti bunătăţilor de Paşte, cum ar fi drobul sau friptura de miel, deliciosul cozonac sau pasca cu brânză. Dar nu e imposibil să scapi de efectele mai puţin plăcute ale acestora asupra stomacului tău. Prea multe alimente grase, dulci, plus alcoolul...

Horoscop 21 Aprilie 2020, ora: 08:28

Soarele instalat de duminica in Taur face o cuadratura azi cu lordul karmei Saturn aflat in Varsator si o realitate a ultimei luni poate sa ne ajunga direct in fata, aducand cu ea o testare cat de mult suntem cu picioarele pe pamant si asumati. Poate fi vorba de realitati economice, financiare,...