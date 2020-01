Reniță: Dodon îi ducea lui Putin butoaie cu vin ca să-și manifeste vasalitatea față de Kremlin

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

De la lansarea iPhone SE, Apple a neglijat piața terminalelor un pic mai accesibile, dar se pare că va remedia situația în prima jumătate a acestui an cu iPhone 9.

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza insasi existenta. Amintiti-va din nou de Marele nostru Stefan.

„Un gest de profund respect și de toată admirația! Președintele Estoniei, Doamna Kersti Kaljulaid, a returnat cadoul trimis de ambasada Federației Ruse la Tallinn cu ocazia aniversării a 50-ea a zilei sale de naștere. Ambasadorul rus i-a trimis o sticlă de vin spumant produs în Crimea, un buchet de flori și ciocolată. Din punct de vedere diplomatic ambasadorul rus a procedat in mod sfidător și provocator, trimițându-i șefului statului estonian un spumant de pe teritoriul ucrainean al Crimeii, în prezent ocupat de către Rusia”, scrie Reniță pe pagina sa de Facebook.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)