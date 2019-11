Reniță este convins că PSRM a compromis toate concursurile până acum

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

În actuala conjunctură politică se impune o nouă abordare, in prim plan fiind promovarea consecventă și fără ezitări a intereselor noastre naționale și a celor europene, excluzând, în continuare, cazurile regretabile de fraternizare cu socialiștii lui Dodon.

Este clar că aceste ilegalități incontestabile nu puteau fi pedepsite, deoarece a existat, din 2016 până nu demult, o perfectă coabitare a PSRM cu PDM, sub umbrela ocrotitoare a lui Plahotniuc. De vreme ce situația politică actuală este diferită, socialiștii lui Dodon nu vor ceda, în niciun caz, lupta pentru subordonarea justiției. Lucrurile sunt foarte clare și mult prea evidente; doar naivii pot face abstracție de aceste realități.

