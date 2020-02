12.01.2020 ora 18:00 Sala Mare

„Amorul Dănțuie și Feste Joacă” după William Shakespeare

Durata spectacolului: 3h / Pauză: Da

„Amorul dănțuie și feste joacă” reunește patru comedii shakespeariene: „Nevestele vesele din Windsor”, „Mult zgomot pentru nimic”, „Îmblânzirea scorpiei” şi „Neguţătorul din Veneţia” într-un regal teatral polifonic și policrom, spre bucuria spectatorilor, dar și a actorilor angrenați în spectacol. Inspirat de marele Will, regizorul Alexandru Vasilache a imaginat un scenariu ghiduș, coregrafic antrenant, unde dragostea joacă în voie și le face feste cuplurilor de tineri îndrăgostiți. O montare elegantă, bazată pe ritualuri și tradiții ancestrale; jocul, gluma, portul popular și obiceiurile românești îmbracă cu îndemânare hazul shakespearian.

12.02.2020 ora 18:30 Sala Studio

„Maria Tănase. Aș muri, moartea nu-mi vine” de Nelly Cozaru

Durata spectacolului: 1h 20min / Pauză: Nu

“Despre Maria Tănase s-au scris multe cărţi şi articole, s-au montat emisiuni radiofonice și televizate, s-au editat zeci şi zeci de discuri, au avut loc mii de evenimente: anul Maria Tănase, festivalul Maria Tănase... Se pare însă că nu de-ajuns, din moment ce şi astăzi, când am celebrat 103 ani de la naştere, numele ei mai stârneşte atâta emoție şi interes. Câţiva ani în urmă, în calitate de regizor am realizat un spectacol despre Edith Piaf. Spre bucuria noastră și a spectatorilor noștri, acel spectacol a avut un traseu foarte bogat: zeci de reprezentații la Chişinău și în provincie, participări la festivaluri (cele mai multe în România), un șir de premii ş.a. Şi totuşi, deseori se găseau spectatori, care se apropiau de noi, după ce spectacolul lua sfârşit și ne întrebau, de ce nu am realiza o montare despre fiica neamului nostru, divina Regină a cântecului românesc, Maria Tănase, zicând: “Doar avem şi noi, românii, Piaf a noastră!”, a mărturisit Nelly Cozaru, regizoarea spectacolului.

Așa este. Ambele cântăreţe au trăit în aceiaşi perioadă, au avut destine dramatice. Generozitatea fără margini, risipa fără reţinere, un suflet altruist fără măsură, lipsa de inhibiţii, urcuşurile şi coborâşurile ,și multe-multe altele - compun similitudinile celor două mari destine... Din acea clipă, am visat să realizez un spectacol dramatic care ar vorbi spectatorului nostru, mai ales generaţiilor tinere, despre Maria Tănase, devenită simbolul cântecului românesc. Împreună cu tânăra actriţă, Tinca Gorcenco, am încercat să compunem un recital despre viaţa artistică a celei care a fost şi rămâne veşnic o voce inconfundabilă, inegalabilă, unică - o surprinzătoare şi emoţionantă lecţie de ambiţie, curaj, speranţă și demnitate pe care ne-o serveşte Maria Tănase - „Maria cea fără de moarte”, neuitata şi celebra Pasăre Măiastră a neamului nostru.”



13.02.2020 ora 18:00 Sala Mare

„Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa

Durata spectacolului: 2h 10m / Pauză: Da

Spectacolul „Tache, Ianche şi Cadâr” readuce în scenă una dintre cele mai populare şi longevive piese clasice din dramaturgia românească, în care actorul are posibilitatea de a se descoperi, a se întrece pe sine însuşi.

Un spectacol cu umor irezistibil despre trei bătrâni puşi mereu pe şotii, doi tineri îndrăgostiţi, multe mofturi de mahala în toată splendoarea lor, dar şi despre toleranţă, prietenie, compasiune.

Aşadar, spectacolul „Tache, Ianche şi Cadâr” este istoria noastră, a celor care trăim sub acelaşi soare şi împărtăşim aceleaşi gânduri şi aspiraţii omeneşti.

14.02.2020 ora 18:00 Sala Mare

„Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau

Durata: 1h 50min / Pauză: Da

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 14 ani.

Sub bagheta dirijorală a maestrului Petru Hadârcă, orchestra interpreţilor de frunte ai Naţionalului chişinăuian, metamorfozează una din piesele cele mai jucate pe mapamond într-un tonic estetic, adevărat cocteil de emoție, energie și forță imaginativă.

“Puricele în ureche” scris de genialul comediograf francez George Feydeau poposeşte pe scena noastră în timpuri nu prea vesele: un motiv în plus să nu ratăm premiera din 16 şi 17 aprilie. Să ne copleşească iureşul de muzică, situaţii haioase şi quiproquo-uri voioase, încântătoare cum n-a văzut Parisul! Aveţi ceva de declarat? Doar bună dispoziţie, bucuria de a trăi.

Şi de a juca de dragul spectatorului fidel!

15.02.2020 ora 18:00 Sala Mare

„KRUM” de Hanoch Levin

Durata: 1h 50min / Pauză: Nu

Genul: Dramă

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 16 ani.

Avionul. Au anunțat deja aterizarea. Într-un oraș… Un oraș care și-a păstrat tot ce și-a mai putut păstra...Aeroportul. Vreo două cimitire. Un spital mai bun...altele la fel... de bune…Niște cafenele...Un hotel… Să-i zicem Hilton...Un cinematograf... Un oraș... Un oraș care și-a păstrat tot ce și-a putut păstra... bineînțeles Nordul, Sudul, Vestul, Estul... dar să ajungi de la Sud la Nord înseamnă un efort,o decizie...ceva...și noi suntem la Sud... într-un cartier situat la sudul unui oraș cu ieșire la mare...un oraș și o mare... o mare de oameni...femei și bărbați care uneori își ridică privirea spre cer ca să caute...să caute... unde se întoarce Krum fără realizări pentru a trăi fără scop într-o lume plină de aparențe deșarte, idealuri false și burți pline, univers al zilei de azi, lipsit cu desăvârșire de sens, dragoste, valori sau gimnastică fie ea și matinală, în care doar Mama îl iubește, de moare, pe Krum...

După cum observa Helen Kaye in Jerusalem Post: “Lumea lui Levin e ca Lumea lui Cehov, dar fără așteptări." Toți: Krum, Dupa, incurabilul Tugati, nemăritata Teruda, nepotolita Uma, neîmpăcata Mamă a lui Krum, inferiorul Tachteech, voluminosul Dolce și siropoasa Felicia, filosoful doctor Shvoigen și Shkita cel plin de speranță, neînțelesul Bertoldo, Musca providenței și resturile sar cuminței din cerc în cerc: curtează, se căsătoresc, curvăresc, dansează și mor ca niște profesioniști.

Hanoch Levin, unul dintre cei mai importanți dramaturgi israelieni, s-a născut la Tel Aviv în 1943. A studiat filozofia și literatura de specialitate la Universitatea din Tel Aviv. A debutat în poezie dar a continuat ulterior în dramaturgie. A devenit dramaturg rezident al Teatrului Cameri din Tel Aviv colaborând de asemenea, cu Habimah, teatrul național al Israelului. Levin a scris cincizeci de piese, dintre care treizeci și patru au fost montate. Opera sa include comedii, tragedii și piese satirice. Laureat al numeroase premii de teatru atât în Israel cât și în străinătate - în special la Festivalul de la Edinburgh - piesele sale fiind montate în întreaga lume. “Krum” e printre cele mai incitante și mai populare piese ale dramaturgului montată prima oară în 1975 chiar de autor.

16.02.2020 ora 18:00 Sala Mare

„Casa Mare” de Ion Druță

Durata: 2h 45min / Pauză: Da

Casa Mare simbolizează colţişorul sufletului unde omul își păstrează ce are mai curat şi mai nobil. Cu o încărcătură profund poetică, capodopera a lui Ion Druță are și o linie bogată de subiect, Casa Mare fiind deopotrivă simbol al fericirii şi al deznădejdii.

Piesa tratează valori des întâlnite în creația lui Druță: relația dintre uman și moral, sacru şi profan, ecologia naturii și ecologia spiritului, impactul tehnologizării, aspectele memoriei şi ale istoriei.

Conflictul principal al dramei este de natură interioară. E, în fond, şi o frumoasă poveste de dragoste uneori ignorată de criticii seduşi de schema morală. Poate fi considerată ca şi alte texte epice şi dramatice ale lui Ion Druţă, veritabil manual de etică, valabil şi pentru lumea de astăzi.