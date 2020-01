Casa Mare simbolizează colţişorul sufletului unde omul își păstrează ce are mai curat şi mai nobil. Cu o încărcătură profund poetică, capodopera a lui Ion Druță are și o linie bogată de subiect, Casa Mare fiind deopotrivă simbol al fericirii şi al deznădejdii.

În Ochii Tăi Fermecători… după opera lui Gib Mihăescu Durata: 3h / Pauză: Da Spectacol nerecomandat tinerilor sub 14 ani. Acţiunea spectacolului “În ochii tăi fermecători" are loc, în temei, în bordeiul de pe Nistru al locotenentului Ragaiac, la Vadul lui Vodă; se vorbeşte tulburător despre iubirea interzisă, pătimaşă; despre setea de pur şi ideal, de necunoscut şi de nemărginire... Erotica obsesivă ce animă opera lui Gib Mihăiescu (în interbelic, fost avocat la Chişinău, ba chiar şi consilier al Teatrului Naţional din localitate), contrastul dintre senzual şi spiritual sunt redate dramatic în ritm de tangou şi romanţă eternă; suntem teleportaţi către întruchiparea misterului feminin, "ru­soai­ca" din lecturi sau din doar din vise. Fiecare ascunde în inimă femeia ireală,”frumoasa cu corp”, cea"pe veci pierdută, pururi adorată", etern adulmecată în toate făpturile întâlnite în calea vieţii. Regizorul Alexandru Vasilache a selectat fragmente sugestive din nuvelele şi romanele lui Gib Mihăiescu. Titlul spectacolul este inspirat de „În ochii tăi fermecători” un tangou din anii '20, de Cristian Vasile: „Cu această melodie aduc atmosfera acelor ani aici”, afirmă regizorul. Nu doar atât: în scenă răsună peste 20 de tangouri și alte melosuri de epocă, semnate de virtuozii Jean Moscopol, Cristian Vasile, Titi Botez, majoritatea interpretate live. Rolurile principale sunt „Manaru”, jucat de Petru Hadârcă, „Eva”, interpretată de Silvia Luca. Sunt şi alte câteva personaje ce compun o constelaţie formidabilă: locotenentul Ragaiac, jucat de Sandu Leancă, locotenentul Iliad – Victor Nofit; Ghenia Chirsanov, cântăreaţa din cabaret, va fi interpretată de Angela Ciobanu. Pentru a vedea dacă naratorul îşi află sau nu iubita ideală, veniţi la teatru!

Actualitate 4 Ianuarie 2020, ora: 08:00

Un barbat, de 53 de ani, a murit dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta seara in jurul orei 17:00 in satul Suruceni, raionul Ialoveni.