Replica lui Iurie Leancă în legătură cu declarațiile lui Alexandru Slusari

Sunt semne mult mai clare ale unei recesiuni tehnice în Germania. Una care va lega cu scăderi consecutive trimestrele II şi III. Industria manufacturieră germană are în iulie cea mai slabă evoluţie din ultimii şapte ani.

O româncă de 28 de ani a fost arestată pe aeroportul din Frankfurt, la coborârea din avionul cu care se întorcea din ţară, împreună cu fiica ei de un an.

Premierul britanic Theresa May a ajuns miercuri după-amiază la Palatul Buckingham din Londra pentru a-şi prezenta demisia reginei Elisabeta a II-a. După această întrevedere, Boris Johnson, ales marţi în fruntea guvernului conservator, va fi la rândul său primit de...

Ucraina a anunțat joi că a sechestrat un petrolier rusesc, Neyma, într-unul dintre porturile sale de la Marea Neagră, sub acuzația că a fost implicat în incidentul naval de la sfârșitul anului 2018, scrie AFP.

Îmi doresc mai mult ca oricare membru al acestei comisii, mai mult ca oricare politician aflat la putere sau în opoziție, ca frauda bancară să fie elucidată și în acest sens am fost eu cel care a chemat compania Kroll să investigheze furtul din sistemul bancar. Și chiar îmi doresc ca organele de anchetă, comisiile rogatorii să conducă investigații oneste și profesioniste, nu aberații politice debitate de diletanți...

Oare nu e ciudat că, la o distanță de doar o oră de la așa-zisele audieri de astăzi din comisie (la care, de fapt, m-am autoinvitat – invitația lor mi-a venit ieri după ce am sunat eu un membru al comisiei) unde cei mai mulți membri păreau dezinteresați și nici nu prea au adresat întrebări; au și înaintat un demers la Procuratura Generală?!

Constat că această „comisie de anchetă" are un singur obiectiv: „validarea" acuzațiilor politice nefondate și denigratoare de ani de zile împotriva mea. Nu îi interesează dovezile, argumentele și probele prezentate, așa cum nu-i interesează nici elucidarea, în esență, a ceea ce s-a întâmplat în sistemul bancar.

