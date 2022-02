Replici tăioase între Babuc și Popșoi: „Vă felicit (...) trebuie să ne închinăm în fața PAS-ului”

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

În fiecare an, la 4 februarie, este marcată Ziua mondială de luptă împotriva cancerului. Scopul acestei iniţiative este sporirea gradului de informare a opiniei publice în legătură cu problematica oncologică şi promovarea celor mai noi şi eficiente metode de a combate...

Copilașul de doi ani din județul Neamț, care a ajuns marți seară în comă la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, nu mai are nici o șansă să-și revină, potrivit medicilor care au anunțat azi că băiatul a intrat în moarte cerebrală. Mama și iubitul ei,...

Compensațiile bănești anuale, acordate personalului de conducere și didactic din instituțiile publice de învățământ general, vor fi dublate în acest an.

„N-o să puteți vorbi, domnule Popșoi, toți patru ani de guvernare... deja nu mai puteți vorbi, aveți jumătate de an la guvernare, că tot ce-a fost până acum, 30 de ani, a fost prost, de aceea la noi nu merge lucrul bine, o să vă taxeze pentru asta electoratul. Sunt și eu în politică de câțiva ani și nu vă astupați mereu cu opinia cetățenilor, eu vreau să văd rezultatele unui referendum cu întrebarea: „S-a făcut ceva până la PAS în 30 de ani ori acum s-au început toate beneficiile Dvs., stimați cetățeni?”.

De asemenea, Babuc a subliniat că guvernarea PAS nu ar trebui să mai dea vina pe cele anterioare, pentru că deja are jumătate de an de activitate.

„Stați o clipă! Noi acum vorbim despre lucruri diferite. Mai întâi Dvs. spuneți că nu s-a făcut nimic în 30 de ani. Nu spuneți că nu s-a făcut nimic în securitatea energetică. Mereu repetați că în 30 de ani nu s-a făcut nimic în justiție, în cultură, în educație, când vă este comod spuneți așa (...) Atunci eu vă felicit pe Dvs. pentru faptul că, de fapt, sunteți oamenii în fața cărora noi trebuie să ne închinăm, să rescriem Declarația de Independență și să zicem ”PAS-ul sunt cei care ne-au scos de sub oblăduirea comunistă””.

„Domnule Popșoi, Dvs., acum, în raport cu autorii Declarației de Independență și cu deputații din primul Parlament independent, vă purtați exact așa cum se poartă deseori mulți dintre colegii Dvs., nu vă supărați, știți cum, cu aroganță (...) Noi am văzut cum vicepremierul Dvs. a încercat, cel puțin a încercat, să rezolve el problemele energetice, acum cu toții suportăm aceste consecințe. De aceea, nu trebuie să dați asemenea aprecieri”, a declarat președintele interimar al PDM.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

