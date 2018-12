”Reporterul anului” de la Der Spiegel, Claas Relotius își falsifica de mai mulţi ani articolele

Revista germană Der Spiegel a dezvăluit miercuri că unul dintre cei mai buni jurnaliști ai săi, Claas Relotius, premiat în mai multe rânduri, îşi falsifică de mai mulţi ani articolele. Claas Relotius, în vârstă de 35 de ani, a primit la începutul lui decembrie premiul ”Reporterul Anului”, pentru un articol despre tineri sirieni care s-ar afla la originea războiului civil ce a izbucnit în 2011.

Într-un lung articol despre acest scandal, redacția Der Spiegel s-a declarat ”șocată” după falsificări ”la scară mare”. Jurnalistul, care a lucrat mai întâi ca jurnalist independent pentru Der Spiegel şi alte publicații, a fost angajat de redacția săptămânalului de la Hamburg în urmă cu un an și jumătate. Potrivit Der Spiegel, aproape 60 dintre articolele sale au fost publicate în revista tipărită pe hârtie sau pe site.

Cine este Claas Relotius ?

Claas Relotius este unul dintre cei mai de succes tineri autori din Germania. CNN l-a recunoscut ca "Reporterul Anului" iar revista Forbes l-a inclus în 30 cei mai promițători de oameni media din Germania sub vârsta de 30 de ani. Până în prezent el a primit nouă premii germane prestigioase și două premii internaționale. Ultimul premiu i-a fost decernat în seara zilei de 3 decembrie, când jurnalistul Juan Moreno a scos în vileag informațiile despre înșelăciunea lui Relotius în Statele Unite.

Cum a ieșit adevărul la lumină?

la 16 noiembrie, revista Der Spiegel a publicat un raport de la frontiera dintre Statele Unite și Mexic, pe care Relotius l-a elaborat împreună cu Juan Moreno, (un freelancer care a lucrat cu Der Spiegel de mai bine de zece ani). Moreno a fost primul care și-a bănuit colegul de lipsă scrupulelor profesionale. Moreno, a văzut în raport o fotografie a lui Tim Fulli, liderul unui detașament voluntar din Arizona, care patrula granița, prinzând imigranții ilegali. In raport era menționat că voluntarii refuză categoric să fie fotografiați, cu atât mai mult să ia jurnaliștii cu ei. Acesta mențiunea i-a stârnit nedumerirea lui Moreno, deoarece acesta știa că Tim Fulli câștiga bani buni din transformarea patrulării la frontieră într-o atracție pentru turiști și jurnaliști.

După ce a citit textul cu mai multă atenție, Moreno a descoperit că o bună parte din poveste coincide cu un articol publicat anterior în revista americană Mother Jones. Jurnalistul și-a împărtășit îndoielile cu „fact checker-ul” și editorul departamentului în care lucrează Relotius. Cu toate acestea, după cum spunea Der Spiegel, jurnalistul sa apărat "atât de inteligent și subtil, inclusiv recunoscând unele dintre neajunsurile propriei sale lucrări", că Moreno însuși a apărut într-o lumină proastă. Mai mult, editorii știau foarte bine că, în timpul lucrărilor la raport, partenerii au avut o mulțime de conflicte.

Abia la sfârșitul acestei săptămâni, sub presiunea numeroaselor dovezi, Relotius și-a recunoscut vinovăția. El a recunoscu, că falsificarea reportajelor a devenit de mult un obicei pentru el, iar reportaj de la frontiera SUA-Mexic - nu este nici pe de parte singurul caz. A fost constatat cu certitudine că Relotius a fabricat materiale pentru articolele din "Ultimul Martor" - despre un american care se presupune că a călătorit să privească pedeapsa cu moartea; "Copiii leilor" - aproximativ doi adolescenți răpiți și reeducați de "statul islamic"; "Numărul 440" - despre prizonierul din închisoarea de la Guantanamo.

Cum a explicat Claas Relotius acțiunile sale?

Relotius a explicat acțiunile editorilor și colegilor de redacție prin teama că după mai multe succese jurnalistice, ar putea urma un eșec: "Mi-a fost frică de eșec", a spus el în timpul confesiunii sale. "Cu cât am devenit mai de succes, cu atât mai mult am fost presat de sentimentul că nu aveam dreptul la eșec". Colegul lui Relotius de la Der Spiegel, Dirk Curbyewit, crede că Reloțius sa supus unei "terorii interne" fiind conștient de faptul că primește nemeritat toate aceste numeroase onoruri. "M-am săturat, am nevoie de ajutor", a declarat jurnalistul colegilor săi.

Care este părerea altor jurnaliști germani despre acest caz?

Mass-media din Germania își amintește că acesta nu este primul caz de acest gen. Nu este mai puțin interesantă opinia jurnaliștilor despre reacția Der Spiegel. Astfel, publicistul austriac Armin Wolf la lăudat pe Der Spiegel pentru deschiderea sa:





„Nu-mi amintesc că vreo instituție de presă să fi gestionat un astfel de super-accident intern, într-o manieră atât de transparentă și exemplară, cum a făcut-o SPIEGEL”.

Multora nu le-a plăcut stilul investigației jurnalistice în sine, în care i sa spus despre cazul Reloțius. Potrivit criticilor, este mult prea asemănător cu propriile sale articole. Despre aceasta scrie, în special, Ijoma Mangold‏ - editorul ziarului Die Zeit:





„Nu pot trece cu vederea faptul că Spiegel a scris o poveste despre Relotius în același stil pe care îl folosea Relotius”.



Jurnalistul economic Bernd Ziesemer consideră că cazul Relotius indică asupra unei crizei a genului de reportaje ca atare: „Ce sa întâmplat în Der Spiegel ar trebui să ne pună pe gânduri cât de supraestimat este genul reportajului, care este atât de răspândit ”.

Redactorul ziarului Frankfurter Allgemeine Reinhard Bingener este de acord cu Ziesemer - realitatea nu poate fi întotdeauna relatată în genul "istorie".



„Cazul Relotius mai spune ceva despre jurnalism, în care așa-numitele istori sunt considerate principala monedă. Realității nu-i place să fie prezinte ca o "istorie", deoarece pentru ea, în cea mai mare parte, este mult prea banală. Dar, este evident, că e mult prea greu să accepți așa ceva.”



Claas Relotius și-a dat duminica trecută demisia.

timpul.md