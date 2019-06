Reprezentanții Diasporei critică discuțiile PAS-DA cu socialiștii: negociază funcții cu ușile închise

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Vasile Șoimaru, deputat în primul Parlament, unul din semnatarii Declarației de Independență, economist, savant, publicist, autor al unor lucrări și albume despre românii de pretutindeni a fost declarat persona non grata de către autoritățile de la Kiev.

«Cât de mizerabil să fii... Să arunci cu noroi în toți, dându-te mare luptător cu socialiștii, apoi, să negociezi funcții pe ascuns cu ei. Felicitări, Diaspora! Aveți reprezentant anti-dodon și anti-oligarhi și etc, și etc.... Țara mea, colțun de lână.... Cu ușile închise... Asta meritați!», a scris pe Facebook Alexandru Cazacu, președintele Asociației „Dor” din Italia.

