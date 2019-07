Reprezentanții Tiraspolului tensionează activitatea Comisiei Unificate de Control

De 24 de ani R. Moldova se află sub zodia nenoroclui și a neîmplinirii. După declararea Independenței scriitorul Ion Druță era convins că singura garanție de constituire și afirmare a statului R. Moldova este adoptarea Constituției.

Patru adolescenţi din Marea Britanie vor fi judecaţi, sub acuzaţia de atac homofob, dar şi alte infracţiuni, după ce au agresat două tinere care au refuzat să se sărute în faţa lor, într-un autobuz londonez, informează BBC.

În perioada de referință a continuat șirul încălcărilor comise de către formațiunile paramilitare de grăniceri transnistreni. În particular delegația de la Chișinău a atras atenția asupra menținerii restricțiilor și aplicării interdicției de traversare a pretinsei frontiere spre localitatea de reședință Molovata Nouă, în privința unei familii cu 2 copii. În legătură cu acest abuz, delegația Republicii Moldova a făcut apel repetat către componentele Comisiei de a elimina impedimentele în calea liberei circulații prin Zona de Securitate.

În cadrul ședinței Comisiei Unificate de Control (CUC) din data de 25 iulie curent, Delegația Republicii Moldova în CUC a intervenit cu un proiect de angajament prin care a solicitat ca părțile să se abțină de la întreprinderea acțiunilor unilaterale care ar tensiona situația în Zona de Securitate (aplicații militare, fortificarea infrastructurii de frontieră, instalarea posturilor grănicerești etc.) în luna august (perioada de pauză planificată în activitatea Comisiei), transmite MOLDPRES cu referire la Biroul politici de reintegrare.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)