Republica Moldova – cel mai mare beneficiar de fonduri europene din Vecinătatea Estică. România - principalul partener al RM

Principalul partener de export și import al Republicii Moldova este în mod incontestabil un stat mebru al Uniunii Europene - România. Uniunea Europeană reprezintă un bazin de 70% pentru exporturile moldovenești, dintre care aproape jumătate, 30% sunt exporturi moldovenești către România. Iar o chesiune suprinzătoare este cifra exporturilor Transnistriei în Uniunea Europeană, care are o cifră de 70% dintre care principalul importator al produselor transnistrene este chiar România, care are o pondere de peste 25 la sută. Acest fenomen a ajutat semnificativ la evitarea unui colaps economic uriaș al regiunii din stânga Nistrului, deoarece în ultimii 10 ani Federația Rusă nu mai este principalul partener economic al Transnistriei, cel puțin oficial. Pentru a înțelege cât mai bine ponderea asistenței europene și românești pentru calitatea vieții cetățenilor Republicii Moldova, o să prezint punctual cele mai valoroase investiții.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Sănătate 16 Iulie 2020, ora: 09:43

Multi oameni sunt preocupati de modul in care ar putea scapa de pungile de sub ochi. Femeile, in special, cheltuie bani si timp pentru a putea ascunde aceste „imperfectiuni”, fara sa se intrebe cum de le-au capatat. Pentru ca exista intotdeauna o cauza a pungilor de sub ochi si,...