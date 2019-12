Republica Moldova are 43% din populație de analfabeți funcționali. Asta înseamnă că ei citesc cuvintele și nu înțeleg sensul

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Cercetări anterioare au demonstrat că o igienă orală proastă poate duce la afecțiuni cronice, dar un nou studiu arată ce legătură are cu boli de inimă. În esență, studiul sugerează că una dintre modalitățile prin care poți evita boli cardiovasculare o reprezintă...

Iarna trecută am hălăduit prin gimnazii și licee din provincia profundă a Basarabiei. Avem copii minunați. Putem fi aproape de Estonia. Dar gimnaziile care produc analfabeți (clase prost încălzite, profesori încremeniți în cunoștințele lor din școala pedagogică sovietică, cu glod sub unghii, care au citit ultima carte la examenul de susținere a licenței de acu 50 de ani) trebuie închise. E criminal să ucizi viitorul copiilor pentru un loc de muncă al unui biet profesor. Vina este a noastră. Noi suntem vinovați pentru analfabeții de mâine.

Raportul citit zice: RM are 43% de analfabeți funcționali. Asta înseamnă că ei citesc cuvintele și nu înțeleg sensul. Avem și 50 la sută de analfabeți matematici (nu înțeleg cifrele). Media PISA nivelului minim de competență, alias analfabetism, e de 23%.

Punctajul mediu al testului e de 487 de puncte la citire/lectură și de 489 de puncte la matematică și la științe. RM are 424 la citire și 421/428 la științe și matematică.

