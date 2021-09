Republica Moldova, Georgia, Ucraina și Azerbaidjan, au semnat la New York un acord internațional

Republica Moldova, Georgia, Ucraina și Azerbaidjan, au semnat la New York decizia de constituire a unui grup permanent al GUAM în domeniul comunicării strategice, ceea ce va contribui la sporirea vizibilității organizației, precum și la promovarea imaginii acesteia, prin diferite mijloace aferente diplomației digitale și comunicării publice. Anunțul a fost făcut astăzi de către ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Nicu Popesc, care se află într-o deplasare în SUA, transmite disinfo.md.

„Am discutat la New York cu miniștrii de Externe ai Georgiei, Ucrainei și Azerbaidjanului în formatul statelor membre ale GUAM. Cu acest prilej, am reafirmat angajamentul nostru față de promovarea unei cooperări eficiente și orientate spre rezultate la nivel regional, inclusiv în contextul deținerii de către Republica Moldova a președinției în exercițiu în cadrul GUAM la anul viitor. Am salutat eforturile organizației de extindere a relațiilor cu alte state și organizații, pledând în același timp pentru intensificarea eforturilor de a spori atenția pentru arealul GUAM, precum și pentru consolidarea cooperării sectoriale în domenii precum infrastructura, mediul și digitalizarea”, este arătat în anunțul lui Popescu.



Amintim că, Nicu Popescu a participat alături de Maia Sandu, în perioada 20-22 septembrie la Adunarea Generală a ONU, în cadrul celei de-a 76 sesiuni, unde atât ministrul de Externe, cât și șefa statului au avut întrevederi cu oficialii străini.