Republica Moldova, în premieră, aleasă în cadrul organelor statutare ale Organizației Mondiale a Turismului

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Stiinta vindecatoare a dacilor se bucura de atata faima in antichitate, incat remediile folosite de ei erau recomandate de marii medici ai timpului, in scrierile lor. Salvate ca prin minune de furia timpului, unele dintre ele au supravietuit pana azi, oferindu-ne informatii de exceptie, despre...

Interlopul Grigore Caramalac, alias Bulgaru, a fost direct implicat în tentativa de preluare prin atac de tip raider a afacerii lui Viorel Vărzari. De toate acțiunile urma să se ocupe șeful de la Trabo Plus, care administrează rețelele ”La Plăcinte” și...

Potrivit ambasadorului Republicii Moldova în Regatul Spaniei, reprezentantul țării noastre pe lângă OMT, Violeta Agrici, calitatea de membru în aceste organisme va aduce o plus valoare pentru promovarea ţării noastre ca destinație turistică, integrarea noilor tehnologii și atragerea investițiilor străine în Republica Moldova. „Pornind de la faptul că turismul a fost declarat unul dintre sectoarele prioritare ale economiei naționale, calitatea de membru în organele statutare, precum și în alte formate structurale ale OMT, va oferi Republicii Moldova posibilitatea de a participa proactiv la procesul decizional al Organizației, promova diferite proiecte cu impact pentru țara noastră în domeniul turismului, etc”, a subliniat ambasadorul Violeta Agrici.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)