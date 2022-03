Republica Moldova nu impune sancțiuni Rusiei. Deputat PAS: Și așa suntem ca o frunză pe apă

Decizia Republicii Moldova de a nu se alătura sancțiunilor contra Rusiei sunt justificate. Țara noastră este „vulnerabilă” și nu va rezista unor eventuale „contrasancțiuni din partea Rusiei”.

Declarațiile au fost făcute de deputatul PAS Oazu Nantoi, în cadrul unei emisiuni de la TV8, transmite Știri.md.



Oazu Nantoi consideră că există o mare diferență între sancțiunile SUA și cele ale Republicii Moldova.

„Când introduc sancțiunile Statele Unite ale Americii, acestea-s sancțiuni. Când e vorba de Republica Moldova, care este ca o frunză pe apă cu Coloana a 5-a, aici, la noi în spate și cu trupele rusești pe malul stâng, sancțiunile noastre se reduc la declarații”, a explicat Nantoi.

Republica Moldova trebuie să prospere, iar aprobarea sancțiunilor împotriva Rusiei ar stagna dezvoltarea țării, mai consideră deputatul PAS.

„Ori Republica Moldova are nevoie de pace, ori are nevoie de consolidarea cetățenilor și trebuie să avem încredere în sursele oficiale de informații și să nu ne lăsăm manipulați. Consider că aici este prioritatea absolută și aici trebuie să ne concentrăm”, menționează Nantoi.