Republica Moldova rămâne fără populație. Ce spune expertul Veaceslav Ioniță

Timp de un an, Republica Moldova a rămas fără aproape 47 mii de locuitori. Toți atâția cât constituie populația orașului Râbnița, spre exemplu. Cel puțin acestea sunt datele prezentate recent de către Biroul Național de Statistică. Expertul Veaceslav Ioniță susține că acest lucru se întâmplă din cauza migrației. Potrivit lui, în ultimii cinci ani țara noastră a înregistrat cel mai mare val de migrație, iar statisticile arată că 30 la sută din cetățenii plecați niciodată nu vor mai reveni acasă.

Potrivit expertului Veaceslav Ioniță, Republica Moldova înregistrează, în ultimii cinci ani, cel mai mare val de migrație.

Acum câteva zile, în cadrul unei emisiuni de la tv8 acesta a precizat că „natalitatea este un factor secundar.

Principalul factor este migrația.

În ultimii cinci ani am avut cea mai mare migrație din istoria Moldovei”.

Potrivit informațiilor, numărul populației cu reședință obișnuită pe 1 ianuarie 2020 a constituit circa 2,7 milioane de persoane, iar la începutul acestui an era de 1,6 milioane, adică cu 46 800 mai puțini cetățeni, decât acum un an.

Numărul populației s-a micșorat din cauza natalității reduse iar numărul deceselor și a migrației este în creștere.