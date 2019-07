Respirația urât mirositoare - Care sunt cauzele și cum putem combate

Cauzele respiratiei urat mirositoare sunt numeroase si, de obicei, fiecare persoana sufera de aceasta afectiune la un moment dat in viata. De cele mai multe ori, insa, cauzele sunt usor de identificat si de corectat. Exista totusi si cazuri in care este indicat consultul unui doctor specialist pentru identificarea exacta a cauzelor.

Respiratia urat mirositoare - Alimentatia

Un motiv evident si frecvent de aparitie al respiratiei urat mirositoare este consumul de alimente precum ceapa, usturoiul, pestele, mezelurile condimentate sau branzeturile fermentate. De asemenea, cafeaua si bauturile pot fi printre vinovatii de mirosurile neplacute.

O alta cauza frecventa o reprezinta consumul de suplimente. Desi capsulele sau tabletele nu au un miros neplacut, ele pot contine extracte din ulei de peste, usturoi sau curry. Efectul lor poate fi chiar mai intens decat daca am manca respectivele alimente, datorita concentratiei mari.

Respiratia urat mirositoare - Fumatul

Fumatul este un alt factor care poate duce la cazuri grave de halitoza. Mai mult decat atat, fumatul coloreaza dintii, produce afectiuni gingivale si contribuie la dezvoltarea cariilor dentare. Toate acestea pot avea ca efect secundar respiratia urat mirositoare. Doctorii ne recomanda sa evitam produsele din tutun, chiar si pe termen scurt.

Respiratia urat mirositoare - Problemele dentare

Desi consumul anumitor alimente sau fumatul sunt cauze directe usor controlabile, exista si alte cauze ale respiratiei urat mirositoare, mai putin controlabile. Gura uscata (xerostomia) este o afectiune a cavitatii orale in care cantitatea de saliva produsa este insuficienta. Saliva are un rol important in procesul de digestie. Lipsa salivei determina pierderea controlului asupra dezvoltarii bacteriilor din gura, iar activitatea enzimelor care incep procesul de descompunere a alimentelor, chiar in cavitatea orala, este intrerupta.

Infectiile parodontale pot fi si ele responsabile de mirosurile neplacute. Aceste infectii ale gingiei de la baza dintilor cauzeaza retragerea gingiei. Astfel, resturile de mancare raman la baza dintilor unde se dezvolta bacterii si astfel apare halitoza, respiratia urat mirositoare. Alte infectii, precum cele ale gatului pot provoca si ele halitoza.

Lipsa unei igiene orale corecte este si ea o cauza a respiratiei urat mirositoare. Periajul dentar regulat si folosirea atei dentare ajuta la curatarea dintilor si a cavitatii orale, reducand astfel riscul de dezvoltare a bacteriilor. Igiena orala este chiar una dintre cele mai eficiente moduri de combatere a halitozei, respiratiei urat mirositoare.

Respiratia urat mirositoare - Problemele medicale

Infectiile prezente in cavitatea orala sunt de obicei cele mai frecvente cauze, insa nu sunt singurele. Sinuzita este o infectie a sinusurilor, care are ca efect aparitia unor secretii muco-purulente la nivelul sinusurilor, dar si in spatele gatului (flegme). Odata cu micsorarea cantitatii de aer care trece prin cavitatile nazale, cantitatea de bacterii creste, generand mirosurile neplacute. Sinuzita este una dintre cele mai frecvente cauze ale halitozei (respiratiei urat mirositoare) in lunile de iarna.

Bronsitele si ale afectiuni ale plamanilor sunt si ele cauze ale halitozei. Aceste determina acumularea de fluide si mucus in plamani, care la randul lor, ca si in cazul sinuzitei, determina dezvoltarea bacteriilor. Acestea sunt vinovate de mirosurile neplacute.

Functionarea stomacului este strans legata de procesele de oxigenare si respiratie ale corpului, iar o digestie deficitara poate fi vinovata pentru aparitia halitozei. Persoanele cu intoleranta la lactoza nu pot procesa laptele in mod corespunzator. In cele mai multe cazuri, enzimele care ar trebui sa proceseze lactoza nu functioneaza corect si vor elimina cantitati mari de gaz, care va fi eliberat prin cavitatea orala generand astfel mirosul neplacut. Acest proces de eliberare de gaze prin cavitatea orala este cauza halenei in cazul multor persoane cu probleme digestive.

Tratamente naturiste pentru respiratia urat mirositoare

Respiratia urat mirositoare - Mancati patrunjel!

Mai mult decat un element decorativ, patrunjelul are un efect important asupra respiratiei urat mirositoare deoarece contine clorofila, un cunoscut dezodorizant al respiratiei. Asa ca ciuguliti frunzulitele si mestecati-le pe indelete. Sau puneti cateva legaturi (eventual si cateva fire de creson) intr-un storcator. Luati cate o sorbitura din acest suc ori de cate ori trebuie sa va reimprospatati respiratia. Morcovii, telina sau alte radacinoase sunt si ele eficiente in combaterea formarii placii dentare si a respiratiei urat mirositoare.

Respiratia urat mirositoare - Nu uitati condimentele

Cateva seminte de fenicul, cuisoare sau anason va pot ajuta de asemenea. Daca mancati ceva puternic mirositor, rontaiti cateva seminte.

Respiratia urat mirositoare - Incercati gargara cu plante medicinale

Preparati o apa de gura folosind extracte de salvie, galbenele si rasina de iarba de smirna (toate disponibile in magazinele specializate) in proportii egale si faceti gargara de patru ori pe zi. Apa de gura preparata poate fi pastrata la temperatura camerei, intr-un flacon bine inchis.

https://clicksanatate.ro/