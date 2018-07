Restricții de circulație pe Transfăgărăşan în acest weekend

Traficul rutier va fi inchis vineri, in intervalul orar 12:30 - 15:00, in tunelul situat pe Transfagarasan, pentru desfasurarea Sibiu Cycling Tour 2018, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii (CNAIR).

De asemenea, traficul rutier va fi controlat intre Cartisoara si Balea Lac.

"In conformitate cu Legea 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile ulterioare, conducatorii auto au obligatia sa respecte restrictiile de circulatie instituite si semnalizarea rutiera aferenta. Atentionam pe cei care tranziteaza acest sector de drum ca, in ultima perioada, este semnalata prezenta ursilor in apropierea partii carosabile si ii sfatuim sa nu se apropie de animale si sa informeze imediat autoritatile de prezenta acestora", arata compania de drumuri, intr-un comunicat citat de Agerpres.







Sursa: wall-street.ro