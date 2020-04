Restricțiile sunt inutile. 80% din populația României va lua Covid-19

Dar nimeni nu se întreabă care a fost mortalitatea în anii precedenți, care era de 4.000 de morți pe zi, la mortalitate generală. Ei spun că cei 3.000 de morți sunt de Covid, dar în același timp a scăzut masiv mortalitatea din alte boli. Am văzut că și la noi a dat ministrul Sănătății un ordin prin care nu se mai fac autopsii morților care au avut Covid și nici măcar testul de Covid dacă au murit în izolare sau carantină, chiar dacă nu au fost confirmați ca infectați”, ne-a declarat prof.dr.Vasile Astărăstoae, fostul președinte al Colegiului Medicilor din România.

Au protejat persoanele cele mai vulnerabile, pacienții pe care îi aveau în evidență cu boli cronice și persoanele vârstnice, pe care i-au testat neîncetat, iar pe restul i-a lăsat să facă imunizarea naturală. Și atunci, în momentul în care imunizarea a ajuns la un procent de 80%, circulația virusului este oprită. Mai au și un alt avantaj, pentru că nu tratează în spital toate cazurile, așa cum am făcut și noi, și italienii, și spaniolii, și francezii, ci doar formele grave. Iar formele ușoare și medii se tratează la domiciliu, în acest fel evitând supraaglomerarea spitalelor.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Noi o ținem pe-a noastră – nu putem. Am încălca o cutumă respectată în popor. Așa că de Guvernul Chicu vom vorbi de acum încolo numai de bine, pentru că de joi, 9 aprilie 2020, Guvernul Chicu este mort.

Horoscop 14 Aprilie 2020, ora: 06:46

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 14 APRILIE 2020; luptele de putere sunt la ordinea zilei azi din cauza tensiunii create de cuadratura dintre Soarele aflat in ultima sa saptamana in Berbec pe acest an si impozantul Pluto, planeta renasterii, a distrugerii pentru crearea unui nou inceput. Nu...