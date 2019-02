Reuters: Autocratul rus nu-și poate permite o cursă a înarmării cu Statele Unite

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz au fost întotdeauna considerați stâlpi ai bisericii. De la primii doi am moștenit și textul liturghiilor pe care Biserica Ortodoxă le săvârșește. Cel mai des are loc Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,...

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

A fi înșelat, într-o relație de cuplu, este una dintre cele mai dureroase experiențe umane. Încrederea se spulbera, iar toate momentele trăite împreună sunt puse sub semnul întrebării. Din acest motiv, unele zodii nu vor trece niciodată linia roșie. Vor...

Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, este supărat foc pe fostul său coleg de formaţiune, Igor Dodon, liderul de la Condrița. Într-un interviu acordat postului Televiziunea Centrală, Voronin spune că Dodon are mai multe pete negre în biografie şi că nu a răspuns la...

Prin urmare, Putin se află sub presiune politică. Potrivit expertului rus Igor Nikolaev, Kremlinul ar putea decide să-și bage mâinile în alte sectoare, pentru a lua bani de acolo și a-i da spre dezvoltarea de noi arme. Acest lucru poate duce la reduceri suplimentare ale cheltuielilor guvernamentale și ale standardelor sociale. Dar, dacă povara cursei înarmărilor crește, dorința lui Putin de a cheltui mai mult pentru apărare în actualul climat politic va scădea foarte puternic.

Totodata, Moscova pune bani deoparte, încercând să creeze un fond-tampon pentru a compensa consecințele noilor sancțiuni occidentale. În plus, ea trebuie să cheltuiască miliarde de dolari pentru a îmbunătăți infrastructura și standardele de viață depășite. Mai ales ca, în ultimii ani, veniturile reale ale rușilor au scăzut, prețurile au crescut, iar creșterea TVA și a vârstei de pensionare au tras in jos popularitatea guvernului.

”Nu vom permite să fim atrasi într-o cursă costisitoare a înarmarii”, i-a spus Putin ministrului apărării Serghei Șoigu. Acest comentariul al sau a fost unul forțat. Situația economica grea și realitățile politice, precum si amintirea rolului cursei înarmărilor în prăbușirea URSS, sugerează că Putin nu prea are de unde sa aleaga. Iar situația actuala îi limitează apetitul pentru o escaladare relativ scumpă în viitor.

În plus, partea americană amenință să se retragă în sase luni definitiv din acest acord nuclear, ceea ce îi va dezlega mâinile pentru dezvoltarea de noi rachete de croazieră. În consecință, amenințarea unei noi curse a înarmarii între Washington și Moscova crește. Putin a răspuns deciziei americane prin anunțarea acțiunilor în „oglinda” ale Rusiei și a suspendat oficial punerea în aplicare a Tratatului INF.

