REVIEW DE FILM – LOVE, DEATH + ROBOTS DE PE NETFLIX – EXCEPȚIONAL!

Filiala rusă a Ford Motors Co, Ford Sollers, va închide două fabrici de asamblare şi o fabrică de motoare din Rusia, părăsind astfel piaţa autohtonă a autovehiculelor pentru pasageri, informează Reuters.

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

Ministerul Afacerilor Interne și Comitetul de Investigații al Rusiei (SKR) au inițiat anchete în urma informațiilor aparute in presa locala si federala despre o bataie în masa care a avut loc între doua servicii ale forțelor de ordine din capitala Kalmîkiei, Elista,...

Pe 9 aprilie va avea loc, la Bruxelles, summitul UE – China, iar analiștii economici se așteaptă ca tonul Uniunii să fie mai categoric, după ce Italia și-a anunțat săptămâna trecută intrarea în megaproiectul Belt and Road Initiative (BRI, sau Drumul Mătăsii).

Kebapul de post nu te va face deloc să simţi lipsa cărnii. Este ideal chiar şi pentru vegetarieni sau vegani, iar reţeta este extrem de simplă, rezultatul este gustos şi cu siguranţă nu te vei opri la o singură porţie. Să mai spunem şi că are foarte puţine grăsimi? Este gata...

Am prezentat, în câteva numere, moștenirea latinească din lexicul limbii române, pornind de la faptul că româna este o limbă romanică; ea continuă, la fel ca celelalte limbi romanice, latina. Înainte de a trece la alte componente etimologice ale vocabularului...

Simona Halep, nr. 3 WTA, trebuie să o învingă pe cehoaica Karolina Pliskova, nr. 7 mondial, pentru a ajunge în finala Miami Open 2019 și pentru a redobândi astfel titlul de lider WTA. Duelul între cele două sportive din semifinalele competiției are loc în...

Poveștile variază enorm între ele. În primul de exemplu, vedem o luptă între doi monștri controlați cognitiv de către oameni. Accentul cade pe transferul de conștiință, ori mai bine zis upload-ul de conștiință. În alt episod este vorba despre o călătorie spațială, unde echipajul unei nave a naufragiat într-o zonă a Cosmosului, în care trăiesc ființe ce se hrănesc din amintirile oamenilor. Acesta din urmă este un preferat de-al meu. Mai departe, vedem un episod în care unii soldați din războiul americanilor cu teroriștii sunt vârcolaci. Ori altul în care acțiunea are loc aparent la niște ferme, dar oamenii se luptă cu insecte uriașe, exact ca la finalul din Matrix 3.

17 EPISOADE DIN 18 SUNT EXTRAORDINARE Episoadele de sine stătătoare sunt de scurtă durată și variază oriunde între opt și șaptesprezece minute. Nu revedem personaje ori laitmotive între ele, ci fiecare prezintă o poveste intrigantă și bine spusă. În afară de unul despre un Hitler tânăr, în care s-a teoretizat la extrem ce s-ar fi întâmplat cu istoria dacă acesta murea în tinerețe, toate mi-au plăcut la nebunie. Aici pur și simplu nu am văzut vreun rost, ori vreun fir narativ de care să mă las absorbit.

Love, Death + Robots este o serie animată de optsprezece episoade create de către Tim Miller. Regizorul din spatele lui „Deadpool”. Din ce am putut deduce, episoadele nu au o legătură directă între ele. Deși nu este exclusă ideea că ar face parte din același univers. Chiar din primele secunde am fost absorbit și nu m-am putut despărți de el până nu l-am dat gata. Binging, cum îi mai spunem noi „romglezii”.

