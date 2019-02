Revine spectacolul din Champions League - Manchester United vs PSG și AS Roma vs Porto, primele dueluri din optimi

Champions League revine marți cu primele două dueluri din faza optimilor de finală. Readusă la viață de Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United primește vizita celor de la PSG, un adversar cu ambiții uriașe. Cealaltă partidă a serii le va aduce față în față pe AS Roma și FC Porto. Confruntările sunt programate la ora 22:00 și pot fi urmărite în direct pe DigiSport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus/ Sport.



Manchester United vs Paris Saint-Germain (22:00, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

Cele două echipe nu s-au mai întâlnit într-un meci oficial. PSG a câștigat cu 2-0 (au marcat Matuidi și Ibrahimovic) în 2015, într-un meci din cadrul turneului amical International Champions Cup

Echipele probabile:

Manchester United: De Gea; Young, Lindelöf, Jones, Shaw; Herrera, Matić, Pogba; Lingard, Rashford, Martial

Absenți: Darmian, Valencia

Va lipsi în retur dacă va primi galben: Matic

PSG: Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Dani Alves - Marquinhos, Verratti, Di María - Draxler, Mbappé

Absenți: Neymar, Cavani, Meunier

Vor lipsi în retur dacă vor primi galben: Kehrer, Verratti

Arbitri: Daniele Orsato (central), Fabiano Preti, Alessandro Costanzo (asistenți), Daniele Doveri (al patrulea oficial), Massimiliano Irrati (VAR), Marco Guida (asistent VAR)

Ultimele cinci partide:

Manchester United: patru victorii (3-0 vs Fulham, 1-0 vs Leicester, 3-1 vs Arsenal și 2-1 vs Brighton) și o remiză (2-2 vs Burnley)

PSG: patru victorii (1-0 vs Bordeaux, 3-0 vs Villefranche (0-0 după 90 minute), 4-1 vs Rennes și 2-0 vs Strasbourg) și o înfrângere (2-1 vs Lyon)

Multe se pot schimba în două luni. Nu multă lume oferea șanse "diavolilor roșii" în decembrie, după tragerea la sorți, însă venirea lui Ole Gunnar Solskjaer a readus la viață echipa din Manchester, care a obținut 10 victorii și o remiză sub conducerea norvegianului. Paul Pogba a redevenit jucătorul pentru care englezii au plătit peste 100 de milioane de euro (a marcat opt goluri în ultimele 11 partide), iar Marcus Rashford strălucește din ce în ce mai tare.

Rezultatele excelente din ultima perioadă au propulsat-o pe United până pe locul al patrulea în Premier League (le-a depășit pe Arsenal și Chelsea), iar echipa începe să semene cu cea din era Ferguson.

Manchester United a marcat mai mult de jumătate dintre golurile din grupele Champions League după minutul 85 (patru din șapte; celelalte trei reușite au venit în partida de pe teren propriu cu Young Boys Berna, scor 3-0).

"Diavolii roșii" au un palmares excelent, pe Old Trafford, în fața echipelor din Franța: 10 victorii, 4 remize și nicio înfrângere.

De cealaltă parte, PSG nu trece prin cea mai bună formă din acest sezon. Cu o înfrângere în fața celor de la Lyon (2-1), un meci decis în prelungiri cu Villefranche în cupă și o victorie la limită, pe teren propriu, cu Bordeaux (golul a fost marcat din penalty), echipa antrenată de Thomas Tuchel pare să resimtă absența lui Neymar. Cavani s-a accidentat și el și va lipsi din meciul cu United.

PSG nu a fost foarte convingătoare nici la nivel maxim în Champions League. Trei victorii, două egaluri și patru înfrângeri au înregistrat francezii în ultimele nouă meciuri din cea mai importantă competiție europeană.

Campionii Franței și actualii lideri ai Ligue 1 au ajuns pentru a șaptea oară consecutiv în optimi. În faza grupelor, PSG a avut cel mai bun atac din competiție: 17 goluri (10 dintre ele marcate împotriva celor de la Steaua Roșie Belgrad).

Ce au declarat cei doi antrenori:

"Am jucat împotriva lor în 1995. Au îmbunătățit fantastic echipa și au unii dintre cei mai buni jucători din lume. Au una dintre cele mai mari legende ale portarilor în Buffon, îl au pe Thiago Silva, care a fost unul dintre cei mai buni fundași centrali în ultimii ani, unul dintre cei mai entuziasmanți tineri jucători în Mbappe și Neymar este cel mai scump jucător din lume. Asta spune totul despre evoluția lor. Jucăm împotriva unei echipe încrezătoare, care este obișnuită să câștige.

Orice echipă care nu poate utiliza jucători precum Neymar, Cavani sau Meunier (n.r. accidentați) simte efectul, dar asta va oferi celorlalți jucători o șansă. Face jocul mai imprevizibil pentru noi, trebuie să ne dăm seama cu ce jucători vor începe. Au folosit același trio în atac pe toată durata sezonului, am fi știut la ce să ne așteptăm", a declarat Ole Gunnar Solskjaer.

"Nu este treaba lui Kylian Mbappe să îi înlocuiească pe Neymar sau pe Edinson Cavani. Trebuie să se concentreze pe jocul lui. Le-ar lipsi celor de la Manchester United Pogba sau Rashford dacă nu i-ar avea disponibili? Desigur. Nu poți înlocui jucători de calitate ca aceștia. Jucătorii cheie ne vor lipsi foarte mult.

Mă aștept la o echipă Manchester United foarte ofensivă. Trebuie să jucăm la cel mai înalt nivel. Sunt complet diferiți față de cum erau în luna decembrie. Noi ne aflam într-o formă foarte bună la finalul grupelor, dar acum lucrurile s-au schimbat. Am spus atunci să nu vorbim despre United în decembrie, să o facem în februarie. Puteți observa că sunt plini de încredere și energie și va fi o misiune dificilă. Este un joc de 50/50.

Există un efect (n.r. de la numirea lui Solsjkaer pe banca lui United). Avem o vorbă în Germania, dacă mergi la doctor și te vindecă, înseamnă că are dreptate! El câștigă foarte multe meciuri, așa că are dreptate. A fost foarte periculos pe teren când juca pentru Manchester United și acum o face și ca antrenor. Este impresionant și nu trebuie să facem cadouri mâine. Nu am analizat meciuri ale echipei sub conducerea lui Mourinho, pentru că mai era foarte mult timp până la confruntarea directă. Toate meciurile pe care le-am urmărit au fost sub conducerea lui Solskjaer", a spus Thomas Tuchel.



AS Roma vs FC Porto (22:00, DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

Întâlniri directe: 4

Victorii AS Roma: 0

Victorii FC Porto: 2

Remize: 2

Golaveraj: 1-6

Echipe probabile:

Roma: Mirante - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini, De Rossi, Cristante - Zaniolo, Džeko, El Shaarawy

Absent: Schick

Incerți: Under, Perotti, Olsen

Porto: Casillas - Éder Militão, Filipe, Pepe, Alex Telles - Danilo, Herrera, Óliver Torres - Otávio, Soares, Brahimi

Absenți: Marega, Corona

Vor lipsi în retur dacă vor primi galben: Éder Militão, Otávio, Pepe

Arbitri: Danny Makkelie (central), Mario Diks, Hessel Steegstra (asistenți), Kevin Blom (al patrulea oficial), Pol van Boekel (VAR), Kamphuis Jochem (asistent VAR)

Ultimele cinci partide:

AS Roma: două victorii (3-0 vs Chievo, 3-2 vs Torino), 2 remize (1-1 vs AC Milan, 3-3 vs Atalanta) și o înfrângere (1-7 vs Fiorentina)

FC Porto: două victorii (3-0 vs Belenenses, 3-1 vs Benfica), două remize (1-1 vs Moreirense, 0-0 vs Guimaraes) și o înfrângere (1-1 vs Sporting, 1-3 la lovituri de departajare).

Porto a prestat un joc foarte bun în Grupa D, unde a câștigat ultimele cinci partide și a înscris cel puțin trei goluri în ultimele patru meciuri. De cealaltă parte, Roma a pierdut ultimele două meciuri din Grupa G, însă a reușit să termine pe poziția secundă, în spatele lui Real Madrid.

De trei ori a trecut Roma de 16-imile Champions League. Au început bine, au trecut de Lyon (2006-2007) și Real Madrid (2007-2008), însă au pierdut următoarele confruntări cu Arsenal (2008-2009), Shakhtar Donetsk (2010-2011) și Real Madrid (2015-2016). Sezonul trecut a eliminat-o pe Shakhtar datorită golurilor marcate în deplasare (0-1 acasă, 2-1 în deplasare). Roma suferise cinci înfrângeri consecutive în 16-imi înaintea victoriei de anul trecut.

Sezonul precedent a fost unul surprinzător de bun pentru capitolini, care au ajuns până în semifinalele competiției, unde au fost eliminați de Liverpool. Tot "cormoranii" le-au oprit traseul celor de la FC Porto, în 16-imi (5-0 la general).

În acest sezon, AS Roma se află doar pe poziția a 6-a în Serie A, cu 38 de puncte în 23 de etape. Romanii sunt la doar un punct în urma locului 4 (ultimul de Champions League), ocupat de AC Milan, însă se află la egalitate cu ocupantele locurilor 5 și 7 (Atalanta și Lazio). Echipa antrenată de Eusebio Di Francesco nu poate emite pretenții la titlul de campioană, aflându-se la 25 de puncte distanță de liderul Juventus.

"Giallorossi" au suferit o înfrângere rușinoasă în fața Fiorentinei, în sferturile Cupei Italiei, scor 7-1 (romanii au mai primit șapte goluri într-un meci în doar alte cinci meciuri, în istoria clubului), dar par pe o pantă ascendentă, după ce au remizat cu AC Milan (1-1) și au câștigat în deplasarea de la Verona (3-0 vs Chievo).

De urmărit din echipa lui Di Francesco este Nicolo Zariolo, care a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istoria clubului care a înscris trei goluri în Serie A, după Francesco Totti. Zariolo a reușit performanța la vârsta de 19 ani și 178 de zile, în timp ce Totti făcea acest lucru la 18 ani și 201 de zile.

Porto nu a pierdut în deplasare din 7 octombrie 2018 (0-1 vs Benfica). De atunci, echipa lui Sérgio Conceição a înregistrat 10 victorii pe teren străin și patru remize (două dintre ele au venit consecutiv, în chiar ultimele partide). Portughezii stau bine și în deplasările din Champions League, reușind să nu piardă în ultimele cinci meciuri jucate departe de casă. Porto a făcut cele mai multe puncte în grupe în acest sezon, 16.

Lider în Primeira Liga, cu un punct peste rivala Benfica, Porto l-a pierdut pe golgheterul său Moussa Marega din cauza unei accidentări și va avea o misiune grea în fața Romei. O singură dată (2014-2015) au trecut portughezii de faza 16-imilor Champions League în ultimele opt sezoane.

Ce au declarat cei doi antrenori:

"Cred că Porto are niște înlocuitori excelenți, precum Otavio sau (Francesco) Soares. Aceștia au diferite caracteristici de joc, dar sunt la fel de puternici, au niște calități importante. Indiferent de jucători, Porto este o echipă bună. Sunt compacți și vor fi greu de înfruntat, știu cum vor să iși facă jocul.

Să alergi e mereu important. Glumesc deseori cu De Rossi, îi spun că la finalul carierei mele, limba mea a devenit mai lungă și picioarele mai scurte. Ai nevoie de experiență pentru că nu conteazâ dacă poți să alergi mult, dacă iți tremură picioarele, o să iți fie greu. Soluția cheie este să te pregătești pentru aceste meciuri într-o notă adecvată, și dacă ai experiență, poti să-ți ajuți coechipierii să fie pregatiți pentru meciuri de acest fel. Ai nevoie de ambele, fară picioare nu vei ajunge nicăieri", a declarat Eusebio Di Francesco, antrenorul Romei.

"Nu există un sentiment special în fața meciului cu Roma, deși am jucat pentru Lazio (n.r. între 1998 și 2000). Există totuși un sentiment special în inima mea pentru FC Porto. În fiecare zi, simt o mare mândrie în a reprezenta un club atât de mare precum al nostru.

Desigur că revenirea pe acest stadion îmi trezește amintirile unor ani placuți și a multor titluri pe care le-am câștigat la Lazio. E mereu o emoție să vin în Roma, dar atenția mea este pe meciul de mâine.

Sunt 180 de minute (n.r. tur - retur). Trebuie să fim competitivi și trebuie să fim deștepți. Trebuie să fim puternici și consistenți ca echipă. Trebuie să fim la apogeul nostru din punct de vedere al performanței. Scopul nostru este de a ajunge în sferturi.

Sunt plătit să găsesc soluții, nu să fiu implicat în probleme. Accidentările reprezintă o parte a problemelor, iar eu trebuie să găsesc soluții.

Atenția este îndreptată asupra a ce vom realiza mâine în acest fantastic test, test cu care FC Porto este obișnuită. Suntem concentrați asupra unui rezultat pozitiv", a declarat Sergio Conceicao, antrenorul celor de la FC Porto.



