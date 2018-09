Revista presei internaţionale – 14 septembrie

Rămânând în Uniunea Europeană, trebuie spus că, potrivit unei surse diplomatice, „blocul va continua să se pregătească în eventualitatea lipsei unui acord pe tema Brexitului”. Cotidianul britanic „The Telegraph” afirmă că, printre altele, „tratativele rămân blocate din cauza problemelor irlandeze, care par de nerezolvat”. Britanicul „The Guardian” prezice că „lipsa unui acord ar face ca permisele de conducere britanice să nu mai fie valabile în UE, iar britanicii ale căror paşapoarte se apropie de expirare nu vor mai fi primiţi pe teritoriul Uniunii”. Tabloidul britanic „The Sun” afirmă că „Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, i-a cerut premierul britanic Theresa May să renunţe la acordul de liber schimb elaborat cu miniştrii ei luna trecută”. Iar o sursă oficială şi mai pesimistă afirmă în acelaşi ziar că „zonele de comerţ liber înseamnă orice altceva în afară de comerţ liber”.

Prima dată m-am despărţit de casă, pentru mai mult timp, la o vârstă fragedă. Începeam clasa a XI-a, încă nu împlinisem 16 ani, și am plecat pentru un an în SUA. În urma unui concurs al Fundației Soros Moldova, am fost selectat pentru un schimb...