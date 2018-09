Revista presei internaţionale – 19 septembrie

Summit-ul Iniţiativei celor Trei Mări, găzduit la Bucureşti, a captat, pentru mai multe zile, interesul presei internaţionale. Participant la summit, secretarul american al energiei, Rick Perry, a declarat că Europa ar trebui să-şi reducă dependenţa de gazul rusesc şi să-şi diversifice sursele de energie, citează The New York Times. Totodată, premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, şi-a exprimat dorinţa ca SUA să joace un rol crucial în Europa de Est, pentru a întări continentul, în ansamblu, menţionează Rzeczpospolita. La rândul său, preşedintele român Klaus Iohannis a calificat prezenţa economică a SUA drept „un catalizator pentru cooperarea economică în regiune”, adaugă ziarul american. Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a reamintit nevoia de coeziune a UE, semnalând că „Europa nu poate fi împărţită pe baza punctelor cardinale, ci există o singură Europă”, citează Deutsche Press Agentur. Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, secretarul american al energiei, Rick Perry, ministrul german de Externe, Heiko Maas, preşedintele croat, Kolinda Grabar-Kitarovic, şi alţi şefi de stat au discutat, la Bucureşti, despre circa 40 de proiecte având drept scop impulsionarea conectivităţii regionale în domeniile transportului, energiei şi informaticii, aminteşte The Washington Post. „UE a investit 150 miliarde de euro în zona dintre Marea Adriatică şi Marea Neagră, alte 2,5 miliarde de euro fiind alocate doar pentru infrastructură, în zona celor trei mări”, a declarat Juncker, consemnează Ria Novosti.

O nouă escaladare a conflictului comercial sino-american s-a înregistrat după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat noi taxe vamale pentru importurile chinezeşti, informează Bloomberg. În replică, Beijingul a ameninţat cu o creştere a tarifelor la produsele americane, adaugă revista Time. Creşterea decisă de China este menită să reducă „fricţiunea comercială” şi „unilateralismul şi protecţionismul” practicate de Statele Unite, explică Time. Totuşi, Banca centrală americană a avertizat, de mai multe ori, că un război comercial ar reprezenta, pentru moment, cea mai mare ameninţare pentru creşterea americană, adaugă France24. Pentru a face faţă diplomaţiei ostile a Washingtonului, China şi Rusia s-au apropiat spectaculos, constată Le Point. Presiunea americană a dus la apariţia unei noi axe anti-Trump, cele două imperii fiind acum solidare în faţa Washingtonului. Meciul secolului între puterea americană şi China tocmai a început în Asia, opinează Le Point, iar Beijingul îşi perfectează reţeaua de alianţe, în vreme ce Trump joacă pe cartea unilateralismului. În acelaşi timp, miliardarul chinez Jack Ma a avertizat că războiul comercial dintre SUA şi China poate dura chiar şi 20 de ani, pe fondul competiţiei pentru supremaţia globală dintre cele două mari economii ale lumii, notează Bloomberg. Pentru a face faţă conflictului, China trebuie să îşi întărească economia şi să îşi orienteze relaţiile comerciale dinspre SUA spre regiuni ca Asia de Sud-Est şi Africa, adaugă Bloomberg.





La Pyongyang, liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a îmbrăţişat pe omologul său sud-coreean, Moon Jae-in, cu ocazia celei de-a treia întâlniri, un semn al speranţei de cooperare între cele două părţi, scrie Newsweek. Preşedintele sud-coreean se află în vizită la Pyongyang, pentru a relansa diplomaţia, titrează The Wall Street Journal. Se doreşte încheierea conflictului dintre cele două Corei, până la finele anului, rezumă Korea Herald. Denuclearizarea peninsulei, instaurarea unui regim al păcii şi dezvoltarea relaţiilor intercoreene, în primul rând economice, sunt principalele obiective de atins, subliniază ziarul sud-coreean The Hankyoreh. După pariul nuclear, urmează cel economic, titrează Le Monde, şi adaugă că liderul nord-coreean acordă acum prioritate dezvoltării unei economii rămase în urmă şi izolate, încă supusă sancţiunilor internaţionale.

