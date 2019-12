REVOLUȚIA DIN 1989: Prinderea, condamnarea și executarea soților Ceaușescu

Apare primul număr al ziarului "Adevărul", cotidian politic și social (numărul din 23 decembrie a apărut sub titlul "Scânteia poporului"). Primul director: Darie Novăceanu.

La Târgoviște, în incinta unei unități militare, se desfășoară procesul intentat de statul român lui Nicolae Ceaușescu, președinte al României (1974-1989), și Elenei Ceaușescu pentru infracțiunile de genocid, subminare a puterii de stat, subminarea economiei naționale, infracțiunea de distrugere a bunurilor obștești, prin distrugerea și avarierea unor clădiri, explozii în orașe etc., încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste un miliard de dolari depuse la bănci străine. În urma sentinței, cei doi au fost executați prin împușcare în după-amiaza aceleiași zile.

Capitala arăta ca un oraș aflat sub asediu militar: se aud în continuare împușcături, tancurile patrulează pe străzi; la intersecții și în preajma unor obiective civile sunt formate baraje, iar civilii și militarii controlează autovehiculele. Fiind Ajunul Crăciunului, posturile de radio și televiziune transmit, pentru prima dată după mai bine de patru decenii, colinde și cântece religioase.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Un panou enorm pe care Stalin este pictat ca un Terminator, împreună cu celebra frază “I’ll be back” (”Mă voi întoarce”) rostită de Arnold Schwarzenegger în filmul Terminator, a apărut într-un oraș din regiunea rusească Nizhny Novgorod, scrie Moscow Times.

Un sofer in varsta de 47 de ani a murit, in aceasta dimineata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit puternic de un panou publicitar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat la ora 7:30, pe strada Calea Orheiului.

Actualitate 23 Decembrie 2019, ora: 09:46

O explozie a avut loc in aceasta dimineata intr-un apartament de pe strada Florilor din capitala. Potrivit IGSU, totul a avut loc in jurul orei 06:58. In urma deflagratiei a fost afectata fereastra bucatariei dar si un perete.