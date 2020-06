Revoluţia papucilor: „Striviţi gândacul”, sloganul care se impune împotriva „Ultimului dictator al Europei”. Peste 50 de arestări înainte de alegeri

Într-o încercare de a da impresia de reînnoire şi că este stăpân pe situaţie, Aleksandr Lukaşenko l-a demis pe 4 iunie pe premierul Siarhei Rumas şi l-a înlocuit cu Raman Halouceanka, căruia i-a transmis să se mobilizeze pentru a face faţă „mai multor provocări într-o perioadă scurtă de timp”. „Să salvăm ceea ce am construit”, a punctat „Bat’ka”.

Potrivit acestui politolog, trei factori au contribuit la apariţia speranţei că Aleksandr Lukaşenko poate rămâne în istorie în vara acestui an, şi anume agravarea situaţiei economice, cu „o criză evidentă a modelului (centralizat, n. red.) belarus”, pandemia de covid-19, care a împiedicat „sute de mii de belaruşi să plece la muncă în străinătate”, ca în vremuri normale, şi atitudinea liderului de la Minsk faţă de noul coronavirus. Ori, după cum remarcă Radio Europa Liberă, unii afirmă că răspunsul dat de Belarusul lui Lukaşenko în cazul covid-19 este identic cu răspunsul dat de Uniunea Sovietică în cazul catastrofei nucleare de la Cernobîl, din aprilie 1986, când autorităţile ascundeau amploarea dezastrului şi informaţiile despre numărul real al victimelor.

În plus, sentimentul anti-Lukaşenko este în creştere, fiind manifestat mai ales prin popularitatea obţinută rapid de soţii Ţihanouski. Cozile cu sute de oameni dornici să semneze pentru un candidat anti-Lukaşenko „sunt un fenomen inedit pentru Belarus”, remarcă Valeri Karbalevici.

Arestat pentru 15 zile sub pretextul organizării unei manifestaţii neautorizate, Ţihanouski a fost practic scos din cursă, la fel ca Mikola Statkevici, închis pe 24 mai. Pus în faţa acestui fapt, a decis să o scoată în prim-plan pe soţia sa Sviatlana. La nici o lună de la lansarea în cursa prezidenţială, Sviatlana Ţihanouskaia susţine că a strâns deja cele 100.000 de semnături necesare pentru candidatură. Acum aşteaptă decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC), care urmează să se pronunţe asupra candidaturii ei la 19 iunie. Lukaşenko pare să accepte duelul, apreciind recent că „societatea (belarusă, n. red.) nu este pregătită să voteze pentru o femeie”. Avem o „Constituţie pentru băieţi”, a insistat el. Între timp, Siarhei Ţihanouski a fost arestat din nou. Pe 29 mai, la nouă zile după ce a ieşit din închisoare, vloggerul a fost abordat de doi poliţişti în timpul unei întâlniri cu simpatizanţii la Grodno. Unul dintre poliţişti ar fi căzut, iar vloggerul a fost reţinut pentru „violenţe”. Acum riscă o condamnare de şase ani de închisoare. La cinci zile distanţă de la incidentul de la Grodno, poliţia a percheziţionat domiciliul şi casa de vacanţă a soţilor Ţihanouski şi a anunţat confiscarea a 900.000 de dolari cash. Siarhei şi Sviatlana spun că nu avut niciodată o sumă atât de mare de bani şi denunţă o înscenare în scopul de a fi discreditaţi şi eliminaţi definitiv din cursă.

Cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale, programate la 9 august, Lukaşenko dă asigurări că „nu vrea să moară în fotoliul de preşedinte”. Dar recentele sale declaraţii şi manifestări arată că nici nu vrea să iasă la pensie. După ce s-a dotat cu un Parlament fără opozanţi în alegerile legislative din noiembrie anul trecut, acum vrea să se asigure că nu are rivali potenţial destabilizatori în cursa pentru cel de-al şaselea mandat la Palatul Republicii. Totuşi, un val neobişnuit de contestare cuprinde Belarusul pe fondul încătuşării unui opozant dinamic şi conectat la mediul virtual, îndeosebi la YouTube.

Sosit la putere pe 20 iulie 1994 şi reales de patru ori între timp, Aleksandr Lukaşenko a condus până acum Belarusul asemeni unui director de sovhoz (fermă de stat), funcţie pe care a îndeplinit-o de fapt în ultimii ani ai Uniunii Sovietice. Supranumit „Ultimul dictator al Europei” de către occidentali sau „Bat’ka” („Părintele naţiunii”) de către cei condescendenţi cu el, acest lider de stat în vârstă de 65 de ani are o părere despre toate şi nu acceptă să fie contrazis, iar spectatorii umili ai ieşirilor sale publice ştiu acest lucru şi nu îndrăznesc să i se împotrivească pe faţă. Şi-a oferit „expertiza” şi în materie de covid-19, boala provocată de noul coronavirus. A minimizat-o catalogând-o drept o „psihoză” şi a sugerat combaterea ei cu votcă, saună şi muncă. „Mai bine să mori în picioare decât să trăieşti în genunchi”, a declarat el, excluzând izolarea în faţa noului coronavirus. O ţară de 9,5 milioane de locuitori situată între Rusia şi Polonia, Belarusul înregistra luni aproape 50.000 de cazuri de infectare, dintre care doar aproape 300 fatale. Un bilanţ mult subestimat, mai ales în ceea ce priveşte decesele, potrivit contestatarilor.

