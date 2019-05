Rezultate alegeri europarlamentare 2019. Cine a câștigat în Europa și cum arată viitorul Parlament European?

Alegerile europarlamentare au adus rezultate dezamăgitoare partidelor aflate la guvernare în Franţa şi Germania, considerate cele două motoare ale Europei, spre deosebire de premierul spaniol Pedro Sanchez, a cărui victorie clară a asigurat socialiştilor spanioli un rol important in...

Potrivit unui sondaj publicat miercuri, partidul conservator al premierului Theresa May se va situa abia locul 5, cu 7 la sută din voturi.

ACTUALIZARE ora 9:00. Alegerile euroaparlamentare 2019 au început deja. Olanda şi Marea Britanie sunt ţările care nu-şi deranjează cetăţenii în weekend şi în care orice tip de scrutin are loc într-o zi de lucru. Astăzi este cea rezervată desemnării deputaţilor europeni. Secţiile de votare tocmai s-au deschis în Marea Britanie. Acelaşi lucru s-a întâmplat în Olanda cu jumătate de oră în urmă.

Pregătirile au început devreme, dar executivul de la Londra a confirmat participarea Marii Britanii la alegerile europarlamentare abia pe 7 mai, după ce premierul Theresa May a acceptat că nu va reuşi să obţină aprobarea Parlamentului pentru acordul de retrage a Regatului din UE înainte de 23 mai.

Într-o postare pe Twitter, The 3 Million susţine că autorităţile locale, guvernul şi Comisia Electorală au „eşuat, în pofida numeroaselor avertizări din ultimele şase săptămâni” în a se asigura că cetăţenii UE pot vota joi.

Mass-media britanică şi organizaţia The 3 Million, denumită astfel după numărul estimat de cetăţeni UE care trăiesc în Regatul Unit, susţin că sute de persoane au fost împiedicate să voteze la aceste alegeri deoarece nu au reuşit să se înregistreze la timp pentru a confirma că nu urmează să voteze într-o altă ţară europeană.

Per ansamblu, la nivel european, forţele eurosceptice, populiste şi naţionaliste ar urma, însă, potrivit sondajelor, să înregistreze un avans clar în Parlamentul European (PE), din care fac parte 751 de deputaţi, pe o perioadă de cinci ani, ce joacă un rol-cheie în elaborarea legilor europene.

În Regatul Unit, unde aceste alegeri au fost organizate în ultimul moment, după amânarea datei a Brexitului până cel mai târziu la sfârşitul lui octombrie, scrutinul a fost eclipsat de tulburările din guvernul conservator. Premierul Theresa May a sfârşit prin a-şi anunţa demisia, vineri, după ce şi-a exprimat regretul, cu lacrimi în ochi, faţă de faptul că nu a reuşit să implementeze divorţul regatului cu UE.

În celelalte 21 de state membre ale Uniunii Europene (UE), inclusiv în România, Franţa, Germania şi Italia, votul are loc duminică.

Marea Britanie, care ar urma să părăsească UE cel mai târziu pe 31 octombrie, au votat primii, joi, în ceea ce ar trebui să fie ultimul lor scrutin european. Alegerile au adus în mod logic în frunte Partidul Brexit al controversatului Nigel Farage, susţinător al unei rupturi fără concesii cu Bruxelles-ul. Este creditat cu 31,6 la sută din voturi, ceea ce îi aduce 24 de mandate. Pe locul următor s-au clasat laburiștii, cu 19,1 la sută din intențiile de vot, ceea ce le asigură 14 locuri. Liberal-democrații vor avea un număr asemănător de mandate, obținând 18,9 la sută din voturi, iar pe ultimul loc este Partidul Conservator, aflat la putere, cu 12,4 la sută din voturi, ceea ce înseamnă 10 mandate. Marea Britanie trebuia să părăsească UE pe 29 martie, dar întrucât nu a reuşit să obţină susţinerea deputaţilor, Theresa May - care şi-a anunţat vineri demisia pe 7 iunie - a trebuit să amâne divorţul de UE şi să organizeze alegeri europene.

În Suedia, partidul Democraţii suedezi ar urma să înregistreze o creştere puternică, de la 9,67% în 2014, la 16,9% în această duminică. Responsabilii de la Bruxelles se temeau că aceştia ar putea câştiga până la 200 de locuri din 751, propulsaţi de Matteo Salvini şi Marine Le Pen, al cărui cap de listă, Jordan Bardella, a lansat imediat un apel la "constituirea unui grup puternic" în Parlamentul European. Partidul Social-Democrat al premierului Stefan Lofven a câştigat alegerile europene în Suedia, cu mai mult de un sfert din voturi, în timp ce formaţiunea de extremă dreapta Democraţii Suediei a cunoscut cea mai mare creştere, clasându-se pe locul al treilea. Social-democraţii reuşesc să păstreze cinci mandate de eurodeputaţi, înaintea Partidului Conservator, care a câştigat un mandat în plus, obţinând patru locuri în Parlamentul European.

În Finlanda, Partidul Adevăraţii Finlandezi a făcut progrese, dar nu atât de importante cum anticipau sondajele. Adevăraţii Finlandezi sunt un partid naţionalist şi eurosceptic, care are două mandate din totalul de 13 posturi de europarlamentar ale Finlandei. Partidul a obţinut 13,3% din voturi, un procentaj aproape neschimbat comparativ cu rezultatul din 2014. Partidul Coaliţia Naţională, conservator, a rămas cea mai mare formaţiune politică din Finlanda, cu 20,1% din voturi, ceea ce înseamnă trei mandate, la fel ca în 2014. Social-democraţii ar urma să îşi menţină cele două mandate, în ciuda unui avans de aproape patru puncte procentuale, ajungând la 16,1%. Verzii ar urma să obţină în final două mandate, faţă de unul în prezent.

În Franţa, Adunarea Naţională (RN), formațiunea lui Marine Le Pen, a ieşit în frunte cu 23-24,2% din voturi, în uşoară creştere faţă de 2014 (24,9%). Va obține 24 de mandate. Urmează partidul președintelui Emmanuel Macron, La République en marche Modem cu 22,40 % - 23 de locuri. Pe locul al treilea sunt Verzii, cu 12,70 % - 13 mandate și apoi Les Républicains (LR), dreapta, cu 8,50 % - 8 locuri. Stânga, ce reunește cinci formațiuni, între care Partidul Socialist, are cumulat 11 mandate.

ACTUALIZARE LUNI, 27 MAI, ORA 1:30. Partidul conservator OVP al cancelarul Sebastian Kurz a câştigat alegerile pentru Parlamentul European din Austria, cu 34,9% din voturi, conform unei prime proiecţii, pe baza numărării tuturor voturilor exprimate la urne şi a unei estimări a voturilor prin corespondenţă, care vor fi numărate luni, relatează Agerpres. OVP are un avans semnificativ faţă de Partidul Social Democrat (SPO), care a obţinut 23,4% din voturi şi nu a reuşit să profite de prăbuşirea coaliţiei de centru-dreapta a lui Kurz săptămâna trecută. Partidul Libertăţii (FPOe), de extremă-dreapta, fost partener de coaliţie al OVP, a primit 17,2% din voturi, cu numai 2,5 puncte procentuale mai puţin decât în 2014, în ciuda suspiciunilor de corupţie împotriva liderului său, Heinz-Christian Strache, care au dus la căderea guvernului. Verzii sunt cotaţi cu 14%, urmaţi de partidul liberal Neos, cu 8,7%, conform unei proiecţii realizate de Institutul SORA, care se bazează pe 100% din voturile la urne numărate şi pe o estimare a voturilor prin poştă, care vor fi numărate luni.

Cetăţenii cu drept de vot din Uniunea Europeană și-au ales, în perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor instituţii ale UE în cursul acestui an. Verzii europeni au înregistrat un succesc istoric la aceste alegeri. Asta arată că tema mediului, a schimbărilor climatice, se impune pe agenda europeană, pentru că îi interesează pe cetățenii europeni. Extrema dreaptă a înregistrat, în schimb, așa cum era de așteptat, succese în Franța și Italia, unde a câștigat votul majorității. În tabăra socialiștilor, cel mai răsunător succes s-a înregistrat în Spania.

